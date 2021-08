Boxeo: ¿Por qué Manny Pacquiao nunca ha peleado contra el Canelo?

Después de su combate ante Ugás, Manny Pacquiao ha desatado una serie de preguntas entre los fanáticos, entre ellas destaca ¿por qué el filipino nunca ha peleado contra El Canelo Álvarez? y fue él mismo quien se encargó de responder a esta incógnita.

Lo cierto es que aunque Pacquiao al igual que Álvarez es un gran boxeador y ambos han tenido épicas batallas nunca los podremos ver pelear entre sí, pues esto no es viable debido a la diferencia de sus pesos.

El filipino explicó que alguna vez se pudo cruzar con Canelo, cuando éste estaba en las 154 libras (entre 2010-2017), sin embargo este era un peso al que Pacquiao no podía llegar, ya que lo máximo que había logrado es 147 libras, cuando en 2010 venció a Antonio Margarito, llevándose el campeonato mundial del superWelter del CMB.

Creo que 154 libras era demasiado para mí, porque mido 1.67 o 1.70. Si midiera 1.75, tal vez" señaló Pacquiao dejando claro que prácticamente es imposible que se enfrente al boxeador mexicano.

“Después de mi pelea con Margarito, me preguntaron si iba a defender mi cinturón. Les dije que no, que se lo dieran a alguien más, porque yo iba a volver a 147. Me pregunté qué estaba haciendo en 154 libras. Fue una buena experiencia, pero hasta ahí”, agregó el pugilista.

Incluso fue El Canelo quien más tarde heredó el cinturón que dejó libre Pacquiao, pues recordemos que el 5 de marzo de 2011 se coronó campeón mundial super welter del Consejo Mundial de Boxeo.