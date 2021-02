Boxeo: ¿Qué dicen las letras del tatuaje de Saúl "Canelo" Álvarez en su espalda?

Miami.- Saúl "Canelo" Álvarez venció en sólo tres rounds al turco Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium Miami. La casa de los Delfines de Miami no pudo presenciar una mejor bienvenida al puglista mexicano para adjudicarse como el mejor boxeador libra por libra.

De esta manera retiene los títulos mundiales de peso súper mediano de la CMB Y AMB, obtenidos en el pasado diciembre cuando venció al boxeador Callum Smith en San Antonio. Además será bonificado con más de 30MDD y tendrá la oportunidad de buscar a su próximo rival, Joe Billy Saunders.

De esa manera, el jaliscience ingresó al cuadrilátero y sigue demostrando que las palabras de motivación en su espalda que fueron tatuadas con la mentalidad que él contempla para disputar un combate, siguen haciéndolo ver como el mejor de la época. "Destiny is not a matter of change. It’s a matter of choice life is hard but never give up. Keep of fighting & always believe in yourself to achieve your dreams".

¿Qué signfica el tatuaje de Saúl "Canelo" Álvarez?

"El destino no es una cuestión de cambio. Es una cuestión de elección, la vida es difícil, pero nunca te rindas. Sigue luchando. Es una cuestión de elección, la vida es difícil, pero nunca te rindas. Sigue luchando y siempre cree en ti mismo para lograr tus sueños".

Saúl Álvarez enseña su tatuaje en su espalda

Así Álvarez explicó para Tv Azteca posterior a su victoria de esta noche que la posibilidad de volver al ring podría ser en el mes de mayo, pues en su mentalidad esta enfrentar en primera instancia a Joe Saunders por encima de Caleb Plant.

"Voy por Sanders. Es el primero en mayo, somos dos campeones y deseo que se logre llegar a ese primer objetivo. Ojalá que se concreten estas dos peleas para este año y seguir haciendo historia en el boxeo y para México. Espero y se realice porque se está poniendo difícil la situación", exclamó entre risas el Canelo.