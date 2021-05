Boxeo: Regresa Alex Young el 21 de mayo ante Sergio "Coco" Vidal

Los Mochis.- El mediodía de este miércoles fue presentada la atractiva cartelera de boxeo profesional "Sangre nueva", en conferencia de prensa.

El invicto mochitense Alex Young esteraliza la cartelera de esta función programada para el próximo 21 de mayo a partir de las ocho de la noche.

Alex Young (6-0 con 5kos), buscará continúar con su foja invicta midiendo fuerzas con el navojoense Sergio "Coco" Vidal a quien venció por decisión unánime hace un año en su pelea más reciente.

"Esta inactividad no ha sido tanta porque yo no he dejado de trabajar en el gimnasio, y la verdad estoy muy motivado por estar en mi primera pelea estrella", comentó Alex Young en la conferencia de prensa encabezada por Fernando Gómez Vejar, titular de la H. Comisión de Box y Lucha Libre Profesional del municipio de Ahome, además de Pablo García en el representación del Instituto Municipal del Deporte.

El duelo Young-Vidal será a seis episodios pactado en los 56 kilogramos.

La segunda pelea estrella de la noche será escenificada por Ángel Alvarado y un rival por definir. La papeleta presenta nuevas combates más.