Boxeo: Saúl Álvarez asegura que a estas alturas podría noquear a Floyd Mayweather

Los Ángeles, California.- El boxeador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez, se encuentra junto a su equipo, Canelo Team, para apoyar esta noche a su nuevo compañero Andy "The Destroyer" Ruíz en su pelea frente a Chris Arreola, en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles.

Además, el oriundo de Guadalajara se encuentra a una semana de disputar su próximo combate ante Billy Joe Saunders después de haber derrotado Avni Yildirim, donde disputará los cinturones de la AMB, CMB OMB y The Ring Magazine, frente al pugilista británico.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, el Canelo aún piensa en una posible pelea de revancha contra el americano Floyd Mayweather, quien lo derrotó en el pasado 14 de septiembre del 2013 por decisión unánime. De manera que años después de una mayor preparación y mejor momento en su carrera sería capaz de vencerlo arriba del ring hasta noquearlo.

Leer más: Andy Ruiz aseguró que Canelo fue su ejemplo de disciplina

"No tiene nada que hacer conmigo si los dos estamos en nuestro mejor momento. Absolutamente nada, noquearía a Floyd Mayweather sin ningún problema" exclamó Saúl Álvarez en entrevista con el periodista Graham Bensiner.

Además el tapatío rememoró lo que significó aquel primer lance frente al "Money", la cual ha circulado como una de las más complicadas en su carrera, pero que lo hizo mejorar internamente, desde tomar mayor experiencia en el mundo boxístico como el madurar en esta profesión.

"Dios sabe porque sucedieron las cosas, tal ve si esa pelea la hubiese ganado en ese momento, habría llegado a una fama inimaginable, no lo sabría controlar. No tenía la experiencia, la madurez y no era el peleador que soy ahora", argumentó el Canelo Álvarez.

Leer más: Canelo Álvarez muestra por primera vez su riqueza

El próximo sábado 8 de mayo Saúl "Canelo" Álvarez subirá al cuadrilátero en el AT&T Stadium de los Vaqueros de Dallas para medirse a Billy Saunders y conseguir su segunda victoria en el vigente año 2021.