Boxeo: Tyson Fury advierte que nunca perderá su récord invicto

El peso completo inglés Tyson Fury cree que nunca perderá su récord invicto, a pesar de la inminente amenaza de peleas contra peligrosos noqueadores como Deontay Wilder y Anthony Joshua.

Fury defendrá su cinturón pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Wilder el 9 de octubre, lo que finalmente podría establecer un enfrentamiento indiscutible por el título mundial contra Joshua.

En cambio, Joshua arriesgará sus títulos contra Oleksandr Usyk el 25 de septiembre, pero Fury parece descartar la amenaza que representan sus rivales de peso pesado.

Hablando en una entrevista con The Overlap de Gary Neville, que contiene un lenguaje que algunos pueden encontrar ofensivo, Fury dijo: “Nunca he perdido una pelea. No creo que alguna vez pierda una pelea, no. No creo que haya nadie ahí fuera para vencerme”.

Joshua ha reiterado su deseo de una batalla de gran éxito, pero Fury insiste en que la impactante derrota de su rival británico ante Andy Ruiz Jr., es una prueba de que no debe mirar demasiado lejos en futuras peleas.

"¿Cómo puede tenerme ahora, si tengo una revancha con Wilder?", dijo Fury. “Lo importante es, te diré lo que siempre hacen, y él ya fue víctima de eso, Joshua”.

“Hablan de peleas que no están sucediendo. Todo el mundo quiere hablar conmigo sobre la pelea de Joshua. No les importa la pelea que estoy teniendo”.

“De repente, quieren que mire lo que estoy haciendo y luego me miren. Wilder me recostó boca arriba y él tomó mi posición”.

Reflexionando sobre el resto de su carrera, Fury dijo: "Solo me quedan, dos, tres peleas, porque no hay más desafíos. Todos han sido derrotados. Después tengo a Wilder y siempre que lo supere, entonces tengo a AJ”.