Boxeo: Un título mundial no es suficiente para Roger Gutiérrez

El campeón mundial súper pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, Roger Gutiérrez, sólo espera la definición de la fecha para su combate mandatorio contra el estadounidense Chris Colbert, para el cual “ya tenemos nuestro plan de trabajo”, convencido de que a pesar de la conquista y primera defensa exitosa de su diadema universal, “aún no he logrado nada”.

En un encuentro con la prensa venezolana efectuado este lunes en Caracas, el zuliano Gutiérrez conversó sobre su futuro, y rememoró los dos victorias contra el nicaragüense René Alvarado, el primero de ellos que le valió el título, y el segundo, que le permitió saldar con triunfo su primera defensa de campeonato.

“Aún yo no he logrado nada”, enfatizó “The Kid”.

“Le cumplí a mis padres. Mis compañeros y mi equipo saben lo que viví en la preparación previa a la pelea de titulo mundial. Perder a mi madre a pocas semanas de la pelea fue muy duro. Ellos saben lo que sufrí, pero yo le prometí a ella que iba a pelear y gracias a Dios le pude cumplir. Luego, en la preparación de la segunda pelea, tuvimos muchos percances físicos, pero también nos sobrepusimos y logramos sacar la victoria. Pero nada ha cambiado, sigo siendo el mismo, porque sé todo lo que me costó llegar aquí, y aun así, no he logrado nada todavía. Falta mucho camino por delante, nuevos desafíos, está mi familia y la gente que cree en mí y que esperan mucho de mí y pelearé por ellos, por el Zulia y por mi país. Estoy listo”, contó.

Roger Gutiérrez, dueño de un verbo fluido y claro de conceptos, está a la espera de la definición de su próximo combate. La Asociación Mundial de Boxeo ordenó una pelea mandatoria contra el estadounidense Chris Colbert, quien fuera campeón interino del organismo. Sólo resta un acuerdo entre las promotoras Golden Boy Promotions y PBC.

“Será una gran pelea. Sabemos que Colbert es un gran boxeador, estilista, se mueve mucho, un poco sucio a la hora de pelear, da golpes de conejo, conecta a los riñones, y será una pelea muy difícil. Pero no es imposible ganarle, es uno de los mejores de la división, pero yo al ganarle a Colbert me voy a consolidar en la división. Sabemos que el pegador entre Colbert y yo, soy yo, y ya tenemos nuestro plan de trabajo, ser muy rápidos, llevar la iniciativa”, dijo.

El cierre de la trilogía con Alvarado significó el cierre de un ciclo para Gutiérrez, quien hizo un recorrido por su experiencias previas a la conquista del título.