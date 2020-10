Boxeo: Vasiliy Lomachenko y Teófimo López derrochan confianza previo a su duelo

El ucraniano Vasiliy Lomachenko, a quien Ring Magazine lo califica como el mejor Peleador Libra por Libra del mundo en la actualidad, y el hondureño-estadounidense Teófimo López se vieron las caras durante una presentación con los medios de comunicación y ambos empresaron su confianza de salir con la victoria, a dos días de que se enfrenten.

"Loma" campeón mundial franquicia del CMB y también monarca de la OMB y AMB, se medirá ante Teófimo, campeón de la FIB, en pelea de unificación de los titulos de peso ligero, este sábado 17 de octubre en la "Burbuja" del MGM Grand, de Las Vegas, Nevada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La contienda que es promocionada por Top Rank, de Bob Arum y que ha levantado mucha exprectación, será televisada por ESPN en Estados Unidos y por el canal Space en Latinoamérica. En México se podrá ver en cadena nacional por TV Azteca.

Lomachenko y López no habían estado en el mismo escenario desde el pasado 14 de diciembre, la noche en que López noqueó a Richard Commey para ganar su título mundial. Poco después de ese sensacional nocaut, Lomachenko subió al ring y le dio la bienvenida a López a su club de campeones.

Los monarcas de peso ligero se sentaron a 12 pies de distancia en el escenario. La tensión era palpable.

LOMACHENKO

“No sabré cómo me afectará este largo descanso hasta el sábado por la noche. Nunca he estado fuera del ring durante un año completo como este. Nunca. No sé cómo será”, dijo el peleador ucraniano, quien ganó 396 combates como amateur y conquistó dos medallas de oro en Juegos Olímpicos (Bejing 2008 y Londres 2012).

Vasiliy Lomachenko externó que: “Creo que lo necesario para que esto suceda es solo un ring, los jueces y la televisión. Eso es todo. Y, por supuesto, cuatro cinturones”.

Agregó: “Estoy pensando solo en mi pelea del sábado. Eso es todo”.

“Para mí, creo que será una pelea de ajedrez”, dijo "Loma", de 32 años edad, quien hizo su debut profesional en octubre de 2013, en Estados Unidos.

TEÓFIMO LÓPEZ

El invicto Teófimo López, quien tiene el mismo número de peleas profesionales (15) que su rival señaló que el trabajo duro tiene su recompensa. "Dieciocho años después, y es solo el comienzo, todavía no han visto nada”, refirió.

“El Takeover no es solo una frase. Esta es la parte en la que yo lidero la nueva generación depeleadores. Ganar esto es un sello y una marca para la nueva era”, externó el boxeador de sangre hondureña.

“Preparen el popcorn y disfruten del espectáculo. Este es ‘El Takeover'”, mencionó.

López dijo que: “Un verdadero campeón puede adaptarse a todo. Va para los dos. Luchó en estadios con entradas agotadas. Luché en estadios con entradas agotadas. Mi trabajo y lo mío es tener todos estos cinturones envueltos alrededor de mí “.