Boxeo: Vergil Ortiz liquidó a Kavaliauskas en el octavo round

El campeón welter internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el mexicano estadounidense Vergil Ortiz Jr., expuso con éxito su título al noquear en el octavo round al ex retador mundial lituano, Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas, en el combate estelar de una cartelera que la empresa Golden Boy Promotions organizó este sábado en el “Ford Center at The Star”, de Frisco, Texas.

En el arranque de la pelea, Ortiz enfrentó muchos problemas ante Kavaliauskas, con una aparente caída en el segundo round, que no fue contabilizada por el referee Laurence Cole.

Pero Ortiz Jr. regresó con fuerza en el tercero, mandó a la lona a Kavaliauskas, y después de una intensa batalla, resolvió en el octavo round, al enviar cuatro veces a la lona al guerrero lituano.

Luego de un primer round de reconocimiento, en el segundo la acción se encendió temprano cuando Kavaliauskas pone en malas condiciones a Ortiz con una potente derecha en forma de uppercut.

El ucraniano se dio cuenta que Ortiz estaba en malas condiciones, presionó y en un dado momento, lo mandó a la lona. Sin embargo, el referee Cole no avaló la caída. Ortiz se recuperó a como pudo, lanzó golpes a más no poder, pero Kavaliauskas terminó lanzando los mejores golpes del round.

En el tercero, una derecha de Kavaliauskas puso en malas condiciones a Ortiz, pero éste lo llama a pelear, y lo manda a la lona con un gancho de izquierda al rostro. El ucraniano se fue a la lona, y se puso en pie rápidamente, pero llegó la campana.

Se produce una tercera caída en un intercambio de golpes y en los últimos segundos, Ortiz arremete y manda a la lona a Kavaliauskas, por cuarta ocasión en el round y quinta de la noche, para terminar el combate por la vía del nocaut.

Con este resultado, Ortiz elevó su record a 18-0, con 18 nocauts, mientras que Kavaliauskas quedó con 22-2-1, 18 nocauts.