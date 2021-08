Boxeo: ”Ya no me comparen con Chávez”

Al pugilista tapatío no le gusta que lo comparen con La Leyenda del boxeo, pues Canelo creció viéndolo y no se siente mejor que él.

En días recientes ha habido muchas comparaciones, de los fanáticos, entre el Canelo Álvarez y Julio César Chávez, pues consideran que ambos van por el mismo camino dentro del boxeo, algo que no le gusta del todo al tapatío. Canelo Álvarez, quien se prepara para medirse a Caleb Plant, pidió que paren ya con las comparaciones, pues él creció viendo a JC Chávez y no se le hace correcto que midan sus carreras, por lo que espera que todo pare pronto.

Hablando con ‘TUDN’, Canelo Álvarez confesó que le es ‘molesto’ que lo comparen con Julio César Chávez, en cierto punto, pues los fanáticos suelen hacerlo muy a menudo, hecho con el que él no está de acuerdo. "No me gusta que hagan esas comparaciones con él (Julio César Chávez) porque yo crecí viendo videos de él, no alcancé a ver mucho de su carrera o su mejor momento, pero he aprendido mucho de él, para mí es un ídolo”, confesó el Canelo.

Pese a que no le gusta que comparen sus carreras, sí le parece adecuada la relación que hay entre él y Julio César Chávez por las épocas, pues toma estas palabras de los aficionados como que cada uno ha sido el mejor de sus tiempos.

Canelo Álvarez sabe que hace unos años Chávez fue el mejor boxeador mexicano y que no había rival para él; hoy en día piensa igual en su carrera, pues toma las comparaciones por este ángulo: si lo comparan con Chávez, no es porque él sea superior, sino porque la gente cree que no hay nadie mejor.

“No quiero decir que soy mejor que él (JC Chávez), en su tiempo fue el mejor, pero yo me siento afortunado de que me comparen con Chávez porque quiere decir que en este momento no hay nadie mejor que yo", sentenció Álvarez. Canelo Álvarez se medirá a Caleb Plant el próximo 6 de noviembre en Las Vegas, Nevada, donde buscará mantener su hegemonía en el boxeo.