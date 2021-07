Boxeo. AMB no ha aprobado sanción titular para Rigondeaux vs. Casimero

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) quiere dejar clara la situación con respecto al combate entre el campeón gallo, Guillermo Rigondeaux, y John Riel Casimero, monarca de la OMB, el cual se efectuará el próximo 14 de agosto, en Carson, California.

El organismo pionero no ha aprobado la pelea por el título hasta este momento. Recientemente, el presidente de la OMB, Francisco Valcárcel, expuso en sus redes sociales que su organismo no sancionaría una unificación con Rigondeaux ya que no es el Súper Campeón, una decisión que la AMB acepta y respeta.

Con respecto al cubano, el comité de campeonatos de la AMB esperará su decisión sobre la faja. Como lo dijo Valcárcel, Rigondeaux debe solicitar ser clasificado en su ranking para enfrentarse a Casimero, acción para la cual debería dejar vacante su cinto AMB, una decisión que debe comunicar de manera formal.

Así como respetamos la posición de la OMB, también apoyamos a Rigondeaux en la decisión que tome ya que ha demostrado ser un gran campeón y está obligado a decidir ante las circunstancias que se le han presentado.

