Boxeo. La OMB no considera una pelea unificatoria el Casimero vs Rigondeaux

Por fin un dirigente se atreve a poner el cascabel al gato, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Francisco Valcárcel, no considera una pelea unificatoria entre su campeón el filipino John Riel Casimero y el campeonato secundario o “Regular” en poder de Guillermo Rigondeaux cuando el campeón de la AMB denominado Súper Campeón es Naoya Inoue. Valcárcel fue claro:

“Tenga en cuenta que OMB solo reconoce a Naoya Inoue como campeón de peso gallo de la AMB. La OMB nunca unificará con un campeón Regular, Interio o en receso. Solo reconocemos a 1 Campeón del Mundo por división de peso. A la espera de la solicitud de Rigondeaux para ser clasificado en consecuencia.

A Valcárcel no le falta razón, basta ya de prostituir el boxeo y de poner a la misma altura un título mundial de verdad con un título secundario. Una pelea unificatoria sería un Casimero vs. Inoue y no un Casimero frente al segundo de la AMB, con todo el respecto que se merece Guillermo Rigondeaux.

Para la OMB la pelea sería una defensa voluntaria, en ningún caso una unificación.

La OMB no acepta los títulos de cartón de la AMB como son los regulares, interinos, en receso y los últimos en llegar los Oro. Los otros organismos deberían hacer los mismo, sin embargo el CMB sigue los pasos de la AMB, a más títulos más dinero, la imagen que se da del boxeo da igual, lo primero es que a más títulos, más recaudación.

