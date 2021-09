Boxeo:Josh Taylor siente que no sería mérito vencer a Pacquiao

El indiscutible campeón superligero, Josh Taylor, todavía estaría abierto a la idea de enfrentarse a su ídolo, el legendario campeón mundial filipino Manny Pacquiao, pero el astro escocés no está convencido de que una victoria eleve su carrera.

El mes pasado, Pacquiao, de 42 años, regresó al ring por primera vez en más de dos años y sufrió una derrota por decisión unánime en doce asaltos ante el campeón de peso welter de la AMB, el cubano Yordenis Ugas.

El resultado fue inesperado, con la actuación de Pacquiao como una sombra de su victoria por decisión en 2019 sobre Keith Thurman. Después de la pelea, Pacquiao afirmó que sus piernas se contrajeron en los primeros rounds y no pudo moverse adecuadamente o hacer los ajustes necesarios para lidiar con el estilo de Ugas.

Puede haber sido la pelea final de la carrera de Pacquiao, pero la estrella filipina aún está abierta a la posibilidad de pelear nuevamente. “Sería un gran honor compartir el ring con él”, dijo Taylor a Give Me Sport.

“Sería genial. Sería como un sueño hecho realidad. Pero, ¿hay alguna recompensa para mí en este momento? No creo que se vea muy bien en esa pelea [con Ugas], pensé que se veía viejo, su tiempo estaba fuera de lugar, un poco fuera de ritmo”.

"Si luego tengo una pelea contra Manny Pacquiao y derroto a Manny Pacquiao, es como si vencieras a un viejo Manny Pacquiao, un viejo que ha pasado su mejor momento, así que no obtendré ningún reconocimiento por vencer a Manny Pacquiao. Él no el mismo Manny Pacquiao que alguna vez fue, así que, aunque sería un gran honor compartir el ring con él, no creo que hubiera tenido ningún problema”.

“Pero nuevamente tiene cuarenta y tantos años, todavía es muy peligroso, y aún sería una pelea difícil, no me malinterpreten, todavía creo que sería una pelea bastante difícil, pero la habría ganado. No creo que haya ningún beneficio para mí aparte de compartir el anillo con mi héroe”.

El próximo 18 de diciembre, Taylor regresará al ring para enfrentar al retador obligatorio Jack Catterall.