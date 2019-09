Boy acepta que Chivas fue víctima de sus propios errores ante Pachuca

Guadalajara, Jalisco.- El mexicano Tomás Boy, técnico del Chivas de Guadalajara, afirmó que el equipo fue víctima de sus propios errores de concentración, que marcaron la derrota 2-4 ante Pachuca en la fecha 11 del torneo Apertura 2019.

“Estos errores de concentración fueron un factor, no podemos soslayarlo, tenemos que darnos cuenta que no podemos cometer esos errores”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

Chivas fue derrotado por el Pachuca en un encuentro en el que el equipo local no puedo mantener la ventaja luego de los goles del delantero Alan Pulido y el centrocampista Isaac Brizuela.

Boy defendió el trabajo de sus jugadores que hicieron “un partido bárbaro” para mantener la ventaja, pero aceptó que el 2-4 es “un marcador horrible” consecuencia de las jugadas que no lograron concretar.

Chivas se mantiene en el decimocuarto lugar de la clasificación con 11 puntos de 30 posibles al sumar tres partidos ganados, dos empatados y cinco perdidos.

Boy dijo sentirse triste porque el equipo ha mostrado un buen funcionamiento, pero no está lo suficientemente bien como debiera estar en esta etapa del torneo.

Aseguró que se siente confiado en el trabajo, pero tiene sus maletas listas para el momento en el que la directiva decida que no puede continuar.

El técnico aseguró que no le molesta que la afición pida su salida con el grito de "Fuera Boy" que se escuchó durante el partido y consideró que es comprensible que exijan buenos resultados.

La afición puede expresarse como crea conveniente y cuando el resultado se voltea, se expresan de esta forma, no me molesta, ellos están ávidos de resultados, no puedo decir si es justo o no es justo, la afición así lo siente”, recalcó.