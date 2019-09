Boy asegura que América no le ganará jamás al frente de Chivas

Guadalajara, Jalisco.- Ansioso de llegar al juego del sábado para dirigir su primer Clásico Tapatío del lado del Guadalajara, el técnico Tomas Boy, consideró que el mejor funcionamiento de su Rebaño acompañado de victorias, podría llegar a su plenitud antes del Clásico Nacional ante el América.

"Yo creo que estaremos muy bien. No creo que me gane el América nunca un partido jamás, al Guadalajara no", pronostico Boy sobre el Clásico de la Jornada 12.

"En serio, no creo, lo digo con todo respeto.

Las Chivas recibirán al Atlas este sábado, luego visitarán a Monarcas en la fecha 10, recibirán al Pachuca en la 11, para luego llegar al Estadio Azteca en la jornada 12 ante las Águilas.

"Este mismo equipo ha jugado muy bien el otro día el Clásico (en Chicago), en un escenario fabuloso, un contento con los jugadores, en el dominio de la pelota, el traslado, la recuperación, todo el contexto futbolístico que no se ha traducido en los goles o en el resultado", detalló Boy.

"Pienso que estamos a punto de estar muy bien, pienso que el equipo está en muy buen momento, futbolísticamente está muy cerca de lo que me gustaría a mi que hiciera el Guadalajara, de la forma de manejar el balón, de recuperar, la intensidad, eso está llegando en un momento importante y después, los entrenadores vivimos de los resultados, por supuesto que son importantes, pero no tengo tres temporadas aquí".