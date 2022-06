Brasil: 'Tite', entrenador de 'La Canarinha' rechazó ofertas del PSG y Real Madrid

Brasilia, Brasil.- El extraordinario momento que vive la Selección de Brasil camino al Mundial de Catar 2022 la coloca como una de las principales para llevarse la Copa, misma que se convertiría en el hexacampeonato del elenco que, actualmente, dirige Adenor Leonardo Bacchi, futbolísticamente conocido como 'Tite'.

El técnico y exjugador brasileño que se enfiila a su segunda justa mundialista con la Verdeamarela pudo despedirse del banquillo al recibir varias ofertas de equipos de renombre en el mundo, nos referimos al Sporting Lisboa, París Saint-Germain (PSG) y el actual campeón de la UEFA Champions League, Real Madrid.

Sin embargo el propio 'Tite' hizo estallar una bomba de respuestas adversas luego de sus actuales declaraciones al sostener una entrevista con The Guardian, donde develó que varios equipos trataron de ficharlo antes de celebrarse la Copa del Mundo Rusia 2018; a todos les dio el "No".

"En la Copa del Mundo, ellos (Real Madrid) dijeron que querían hablar y les que no, que no hablaría. Quiero estar en paz conmigo mismo y con mi trabajo, estoy dando lo mejor de mí. Cuando haces algo en paralelo, no lo haces al máximo", manifestó el brasileño.

'Tite' en la Copa del Mundo Rusia 2018

Jam media

"Recibí ofertas del Madrid, del París Saint-Germain y del Sporting de Portugal, pero yo no quería eso. Quiero ganar el Mundial, después decidiré mi futuro", señaló Adenor Leonardo Bacchi, quien tratará de lograr su revancha de ser campeón con la Selección de Brasil al quedar eliminado en los Cuartos de Final ante Bélgica (1-2).

"Si ganas la Copa del Mundo, tu mercado está totalmente abierto. Puedes elegir. No voy a mentir, mi idea es no trabajar en Brasil. Quiero pasar un año sabático y poder estudiar. Soy exactamente consciente de la participación en mi ciclo, irá hasta el final de Catar 2022. Tenemos que ser lo suficientemente naturales como para conocer esta secuencia de trabajo", afirmó.