Bravos de Juárez y su nueva jugadora que rompió las redes

Ciudad Juárez.- Apenas hace un día Karen González publicó una imagen con la indumentaria de los Bravos de Juárez sus redes así como las del equipo explotaron por miles de seguidores que quedaron encantados con la belleza de la nueva jugadora.

La nacida en Chihuahua fue registrada para este torneo con los Bravos de Juárez para su rama femenil, se desempeña como delantera y estará a cargo de los goles de las fronterizas para este Clausura 2020.

Hasta el momento se han jugado dos jornadas pero Karen no ha debutado, no cuenta con minutos en ningún rubro, en la pagina de la Liga MX Femenil no se encuentra registros de que haya jugado para otro equipo.

Desde su anuncio como Brava sus redes sociales explotaron, apenas ayer contaba con 21 mil seguidores en su cuenta de Instagram y hoy ya supera los 120 mil seguidores.

El siguiente juego de las de Chihuahua será el día de mañana viernes cuando los Gallos Blancos de Querétaro las reciban en la cancha de Estadio La Corregidora en punto de las 16:00 (centro de México) a través de TVC Deportes.

El momento actual de club no es alentador, luego de dos jornada solo han ganado 1 punto producto de un empate ante Chivas y derrota ante América. Esta es se segunda temporada en esta liga, la pasada de igual forma no fue muy buena al quedar en los últimos lugares de la competencia.