Brenda Zambrano al borde del llanto al recordar el esfuerzo de su madre para darle de comer

Ciudad de México.- La bella y escultural Brenda Zambrano entró en el trend de redes sociales en donde responde preguntas a sus seguidores. De esa manera la influencer se dio a conocer un poco más respecto a lo que todos ven en sus fotos o apariciones en público. Pero hubo una de las preguntas que casi la hace llorar y tuvo que ver con sus padres.

Uno de los usuarios preguntó si todo lo que tiene actualmente viene del dinero que sus padres le han dado, algo que desmintió la instagramer ya que explicó que como muchos viene de una familia muy humilde y que todo lo que ahora ella puede presumir es a base de su esfuerzo. Aun así Brenda reveló un poco más sobre su relación con su madre quien le agradeció por todo.

Ella recordó que su madre tuvo que trabajar limpiando casas ajenas para que lla pudiera tener un plato de comida por lo que aprecia mucho a su mamá. Y que incluso siempre la ayuda en todo lo que necesite como una muestra de agradecimiento.

"Mi mamá tuvo que lavar, limpiar casas para sacarnos adelante. Me da bastante sentimiento porque digo; Gracias a Dios tengo trabajo y le puedo dar a mi mamá la vida que merece, cada que puedo le voy ayudando más y más. Me encanta ahorita que le puede dar una casa, le puedo poner un negocio, le puede ayudar en muchas cosas. Estoy super agradecida con Dios y estoy super agradecida con ella porque me enseñó a ser una mujer agradecida y ayudar a las personas que más la necesitan".

Pero la duda de saber de dónde salía el dinero si fue resuelta, la misma Brenda confirmó que gracias a lo que ella genera en redes sociales le basta y sobra para poder estar su casa sin tener que levantarse de su casa. Esto por los múltiples convenios de publicidad a los que ella como muchas otras influencer tienen en una época donde las marcas apuestan por hacerlo todo a través de personas con influencia en los usuarios.

Aunque también afirmó que no es una mujer estudiada a pesar de los esfuerzos de su madre pero que aun así espera seguir adelante poniendo el ejemplo en otros ámbitos como emprender para tener de donde vivir una vez que las redes sociales dejen de ser un sustento seguro para ella.

"Hay mucha gente que se mató estudiando y ahorita está sin trabajo. Y bueno... Hay que aprovechar lo que te dan las redes sociales para emprender, para poner negocios, para que esto se acabe no te agarre de bajada", agregó Brenda.

La nacida en Ciudad Victoria, actualmente se encuentra viviendo en la Ciudad de México, mientras su casa en su natal, Tamaulipas termina su remodelación. Mientras todo eso queda aprovecha para hacer algunas sesiones casuales en las calles de la Ciudad de México que también compartió en sus redes sociales.

Recientemente se hizo una prueba de Covid-19 luego de haber estado reunida con gente contagiada por el virus, incluso en unas de sus historia de Instagram se ve como se realiza una prueba en donde se ve claramente como toman la muestra pero para su fortuna esa fue negativa, además se dio el tiempo hacer una broma sobre las operaciones en su nariz ya que asegura no sentir dolor en ella cuando le hacen la prueba.