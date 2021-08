Brenda Zambrano enamora a sus seguidores con su bello rostro.

La modelo y actriz Brenda Zambrano sigue dando de qué hablar en redes sociales y en esta ocasión no fue la excepción al robarse las miradas de todos sus seguidores.

Brenda Zambrano que poco a poco se ha hecho un lugar dentro del mundo del modelaje, además de la actuación y la conducción, no deja de sorprender a propios y extraños con su belleza en redes sociales.

La joven de 28 años que tuvo una participación en el reality show de MTV Acapulco Shore y que el año pasado participó en Guerreros 2020 de Televisa, poco a poco a torneado su escultural cuerpo y lo muestra en cada oportunidad en redes sociales.

En esta ocasión Zambrano mostró un lado más tierno al dejar ver su bello rostro y encantadora mirada robándose los corazones de sus seguidores.

“Lo bonito de las personas leales es que se quedan en los malos tiempos”, escribió la mexicana en la publicación que no paso desapercibida para sus seguidores quienes le regalaron más de 38 mil me gusta y decenas de comentarios en los que los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Brenda Zambrano en redes sociales/@brendazambranoc

Brenda Zambrano se ha caracterizado por comprar en redes sociales parte de su vida cotidiana, así como imágenes de su trabajo en el mundo del modelaje, además de cautivar a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram con su belleza.