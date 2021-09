Brenda Zambrano es amante de la velocidad y no duda en mostrar el auto en el que desearía correr

México.- Es inevitable no ver un superauto y no pensar en querer sacarle una foto o en el mejor de los casos poder sentirlo y subirte en el, pues eso fue lo que vivió Brenda Zambrano quien no perdió la oportunidad de dejar claro que el Lamborghini es uno de sus autos preferidos por su velocidad y estética.

La influencer compartió unas cuentas fotos en su Instagram en donde se le ve posando bastante sensual sobre y dentro del superauto, un Lamborghini en color amarillo que claro no pasa pasa nada desapercibido. Brenda Zambrano logró subirse y sacarse las fotos del recuerdo.

En total las que mostró en su red sociales fueron apenas 4 fotos pero con todo el glamour que le caracteriza a la bella mexicana que la ha llevado a ser de las mujeres preferidas en las redes. Y la verdad que fueron un total éxito con más de 100 mil likes entre las dos publicaciones a las que le dedicó su espacio.

Brenda Zambrano pudo sentir el interior del Lamborghini | Foto: Instagram Brenda Zambrano

Claro tambien ayudó mucho la presencia de Brenda Zambrano quien le puso la sensualidad necesaria con un top rosa bastante llamativo y un mini short que le dio el gran toque para hacer de sus fotos unas grandes obras de arte. Incluso tiene un par dentro del superauto, para su mala suerte no pudo conducirlo como hubiera querido.

Incluso en los comentarios hubo quien le recomendó ni siquiera moverlo para evitar algún accidente y chocarlo pues iba a salir muy caro su reparación a lo que la mexicana respondió con humor y confirmó que era solo para fotos ya que conducirlo era algo muy fuerte.

La belleza del auto y Brenda destaca en esta fotografía | Foto: Instagram Brenda Zambrano

Brenda Zambrano ha dejado claro que es amante de la velocidad y de los vehículos potentes pero tambien sorprendió al adquirir una motocicleta que si bien no se compara en velocidad al Lamborghini sigue siendo una verdadera prueba de que la adrenalina está en sus venas y no dejará para nada dejarla pasar, incluso ya hasta invitaciones a rodadas ha tenido las cuales ha aceptado.

La influencer en las últimas semanas se ha vuelto mucho más activa en sus redes y cada vez más coqueta con sus fotos, llenas de colores justo como ha dicho que vive su vida ahora, con más felicidad y muy bien con ella misma.