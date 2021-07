Brenda Zambrano impacta en redes al compartir foto de sus implantes

La modelo y actriz mexicana Brenda Zambrano se ha convertido en toda una sensación en redes sociales gracias a su belleza y su linda figura encantando a sus seguidores.

Actualmente, Brenda Zambrano pasa por un momento difícil dentro de su vida personal ya que debido a problemas de salud tuvo que retirarse los implantes de busto, tras la cirugía la joven impacto a sus seguidores al mostrar las siliconas que le retiraron.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Zambrano compartió una imagen de las siliconas que le habían quitado obteniendo más de 140 mil me gusta y recibiendo más de mil comentarios donde el apoyo y las oraciones para la joven se hicieron notar de inmediato.

Leer más: Tokio 2020: España es el único equipo europeo vivo en los cuartos de final

“Le dije adiós a mis implantes, gracias a Dios estoy bien y súper feliz de ya estar libre de esto , tuve un busto súper bonito que lo disfruté al máximo cuando me operé la primera vez, cuándo me hice la reducción de busto nunca imaginé todo el daño que me estaba causando como pueden notar el que está limpio está ROTO, no saben lo liberada que me siento quede con mis senos pequeños y así me voy amar no necesito unos senos grandes para sentirme sexy, bonita o segura estoy feliz porque sé que a partir de ahora estaré bien”, escribió en redes.

Luego de su operación, Brenda a compartido en sus historias de redes sociales que se encuentra bien de salud y que se encuentra en la recuperación tras la cirugía, además de que adelantó que pronto compartirá su experiencia sobre lo sucedido con más detalles.

En una de sus últimas publicaciones, Zambrano cautivó a sus más de cinco millones de seguidores con los que cuenta en Instagram al compartir una linda sesión de fotos desde el bosque mostrando su amor por la naturaleza.

La joven de 28 años que participó en programadas de televisión como Acapulco Shore de MTV y Guerreros 2020 de Televisa, mostro su linda figura al usando ropa deportiva desde el bosque.

Leer más: Copa Oro: Estados Unidos va en busca de su décima final de Copa ante Qatar

La publicación de Zambrano alcanzó más de 138 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar para la guapa modelo mexicana.

Deportistas e influencers invitan a los jóvenes a vacunarse

Síguenos en