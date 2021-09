Brenda Zambrano luce su linda figura en traje de baño rosa desde las playas de Miami.

La mexicana Brenda Zambrano sigue mostrando su belleza en cada una de sus publicaciones en redes sociales confirmándose como una de las chicas más bellas del mundo del espectáculo.

Brenda Zambrano que está a punto de volver a la pantalla chica en un nuevo reality show, luego de participar en Acapulco Shore de MTV y Guerreros 2020 de Televisa, este lunes inicia un nuevo proyecto en “Inseparables”.

La tamaulipeca se ha recuperado poco a poco de unos problemas de salud que tuvo hace algunos meses por lo que tuvo que retirarse sus implantes de pecho, sin embargo, ahora se muestra plena, bella y feliz en redes sociales tras superar sus problemas de salud.

En esta ocasión Zambrano lucio su linda figura robándose las miradas de sus seguidores desde las playas de Miami, Beach portando un traje de baño en color rosa recargada en una palmera.

“Me zarandea, me pone pa arriba, Entero hasta abajo, me da una barrida, Me prende el tabaco, te pones sativa, Tú no eres cristiana, tu eres brujería”, escribió Brenda mostrándose sonriente y bella alcanzando más de 71 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Brenda Zambrano en redes sociales luciendo su belleza/@brendazambranoc

Brenda Zambrano se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su trabajo en el mundo del modelaje su estilo de vida deleitando a sus más de 5.1 millones de seguidores en Instagram.