Brian Fernández admite que le hacen antidoping cada semana

Ciudad de México.- El futbolista que más ha sorprendido en el actual Torneo Clausura 2019, es el delantero argentino del Necaxa, Brian Fernández, quien pasó por un periodo difícil luchando contra su adicción a las drogas, pero hoy es el líder de goleo de la Liga MX.

Brian Fernández admitió que es sometido a pruebas antidopaje semanalmente, esto debido a su pasado con las drogas, situación que asegura ya superó. En una entrevista que concedió al programa de radios ‘Primer Tiempo’ dijo lo siguiente:

“La droga te arruina, te deja sin vida. Atravesé momentos duros, pero ahora quiero jugar al futbol y ser feliz. Estoy mucho con amigos y familia, la contención es fundamental. Intento salir acompañado, antes salía solo y no volvía más", expresó.

“La droga te saca la familia, te saca amigos, te saca plata. De a poco te va sacando todo. (En Necaxa) Me hacen controles todas las semanas. No me molesta, es más, me gusta demostrar que estoy bien”, agregó.

Brian Fernández, con 8 goles, se encuentra en la segunda posición de la tabla de goleo del Clausura 2019, detrás del artillero del León, Ángel Mena, quien ha anotado 9 goles.