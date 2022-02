Bru Luccas con una sonrisa y un coqueto outfit dedica su fin se semana al cuidado de una planta

Brasil.- Muchos aprovecharon el fin de semana para salir de fiesta o reunirse con la familia, pero en esta ocasión la bella modelo Bru Luccas decidió quedarse en casa y hacer algo que ninguno de sus fans hubieran pensado y es que decidió cuidar de su planta y de paso de aprovechar que luce de maravilla para tomarse algunas fotos con ella y desde los mejores ángulos que ya sus seguidores han calificados como unas excelentes fotos y han tenido la libertad de elegir la que más les ha gustado aunque fue una verdadera lucha para decidirse.

A través de su cuenta de Instagram Bru Luccas compartió 3 fotografía de ella posando con una planta la cual aparentemente está en optimas condiciones y es que la sonrisa en el rostro de la brasileña dejó claro lo que estaba haciendo con ella estaba muy bien. Ya en sus manos Bru Luccas decidió que era buena idea tomarse unas cuantas fotos en donde el centro de atención era compartido hasta que la brasileña posó en varios ángulos y ayudada con su atuendo las miradas fueron a otro lado.

Una de las dinámicas más eficaces para las influencers es siempre poner a elegir a sus fans entre una serie de fotos y aunque muchas veces son muy similares, eso les da para saber qué tipo de contenido les agrada y en un futuro subir más. Ahora Bru Luccas ya con todo eso más que calculado lo hizo posible. El atuendo de la modelo era solo una blusa blanca y una minifalda que con la anatomía de la influencer poco le tapó lo que hizo que todo explotara.

Bru Luccas y la planta con la que se llevaron los halagos en redes | Foto: Instagram Bru Luccas

Los fan muy rápido eligieron la que mejor era para ellos y era sin duda en donde Bru Luccas dejaba ver algo más de lo pensado, ya en sus otras dos fotos con otra pose no fue tan evidente pero ahí lo que resaltó fue mucho fue su sonrisa. La brasileña se caracteriza por siempre poder en aprietos a todos, no mide la intensidad con la que sus publicaciones atacan los ojos de sus seguidores y es que Bru Luccas es de momento una de las estrellas de las redes que siguen subiendo como espuma y no se ve para cuando pueda parar.

En solo unas horas miles de likes se han hecho presentes en su publicación, así como cientos de comentarios que fueron los que alientan más y más a Bru Luccas para seguir con su demostración de talento a través de las fotos. Tambien hay que dejar claro que Bru Luccas tiene su línea de publicación muy definida y sabe que es bueno y que no, no por nada más de 4.6 millones de personas están al pendiente de ella.