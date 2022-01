Bundesliga: Bayern Munich tiene dos opciones con Robert Lewandowski: renueva por un año o se va del equipo

Alemania.- A pesar de que hace unos días Robert Lewandowski fue galardonado como con el Premio The Best en el Bayern Munich tienen claro sus principios y nadie está por el cima del conjunto bávaro. Y eso lo deja claro con el ultimátum que le han puesto al polaco para su posible renovación y es que su contrato vence en 2023 y el Bayern ya está buscando la manera de que el jugador considere la ampliación de su estancia por un año más o en caso de no aceptar darle las gracias por todo lo que ha hecho para el equipo.

De acuerdo con el diario Bild de Alemania, el Bayern Munich ya le puso en la mesa las opciones al jugador en donde le explica que por la política del equipo en donde los jugadores mayores de 30 años solo pueden renovar por un año por lo que él que tiene 33 debería acatar esa regla o si no lo considera tambien pensarían la venta del jugador para el mercado de verano para intentar sacar algo de dinero por su salida, además de que ya en el futbol actual podrían iniciar a buscar al nuevo delantero centro.

Aunque no todo está perdido para el polaco, los directivos saben lo bien que la han pasado con el jugador y lo que les sigue dando por lo que podría haber una excepción a la regla y darle hasta 2 años más de contrato pero siempre y cuando mantenga el ritmo. Por ahora Robert Lewandowski no se ha pronunciado públicamente ante la suposición de su salida pero lo que si ha dejado claro en más de una de sus entrevistas es que dará lo que tenga que dar para aportar con el equipo. Por ahora es el goleador del Bayern Munich y eso le ayuda.

Robert Lewandowski en partido con el Bayern Munich | Foto: EFE

De acuerdo con Transfermarkt el polaco tiene contrato con el equipo bávaro hasta el 30 de junio de 2023 poco más de un año para arreglar su salida, si renueva podría jugar hasta el 2024, en caso de que no, para enero de 2023 pasará a ser agente libre y difícilmente le dará un beneficio al Bayern Munich por lo que es de suma importancia que decida qué desea hacer antes del mercado de verano ya que en caso de no querer continuar ahí si podrían ponerlo a la venta y ganar algo a su favor. Al día de hoy el polaco está valuado en 50 millones de euros.

Por ahora Robert y el Bayern Munich están concentrados en las competencias que están de regreso, la Bundesliga a seguir imponiendo condiciones para levantar un título más y el que podría ser el torneo más importante que regresará para febrero son los 8vos de final de la Champions League en donde el equipo bávaro espera tener una gran participación y repetir el título de hace dos años.

El Bayern Munich entrará al campo este domingo 23 de enero cuando visite al Herta Berlín, en esta temporada se han llevado varias sorpresas de 19 partidos han perdido 3 un número complicado, aún así mantienen la posición de líder con 46 puntos, 6 arriba del Borussia que marcha segundo.