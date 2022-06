Bundesliga: ¿Bombazo? Reportan en España que Cristiano Ronaldo podría llegar al Bayern Munich

El Bayern Munich ya presentó de manera oficial a Sadio Mané como refuerzo para la temporada 2022-23. Sin embargo, la llegada del senegalés podría no ser la más destacada del mercado de fichajes europeos, pues circulan varios rumores, curiosamente en el entorno del club bávaro.

La salida de Robert Lewandowski y su llegada al Barcelona es otro movimiento que "explotaría" el mercado. Y en ese contexto, esta semana comenzó a circular una versión que apunta a que los bávaros, para contrarrestar el efecto de la marcha del polaco, apostarían por Cristiano Ronaldo.

Desde hace un par de semanas empezaron los rumores de que el portugués ya no tendría un lugar seguro en el Manchester United. Esto porque no encaja por completo en el esquema de Erik ten Hag, exestratega del Ajax y que a partir de la próxima temporada se hará cargo de los Red Devils.

Ante ello el Bayern Munich se acercó al entorno de Ronaldo para sondear su situación y las condiciones de su trapaso. Lo anterior de acuerdo con el diario As, el cual señala que para la directiva alemana, el cinco veces ganador del Balón de oro es el candidato perfecto para cubrir la salida de Lewandowski.

El mismo medio aseguró que el entorno de Cristiano Ronaldo no ve con malos ojos su salida, sobre todo porque el jugador no estaría conforme en el club. El diario As aseguró que el portugués no quiere quedarse sin posibilidad de pelear un título en una de sus últimas temporadas en la élite.

Por ello, la opción del Bayern Munich luce atractiva, pues ahí tendría oportunidad de jugar Champions League, algo que no ocurriría con el Manchester United, que estará en Europa League. De momento todo es especulación, pues se dice que hay otros clubes interesados como el Sporting Lisboa y la Roma.