Bundesliga: Niklas Süle no renovará con el Bayern Munich y se irá en verano gratis

Alemania.- Uno más que se va del Bayern Munich de manera gratuita y se trata del alemán Niklas Süle quien le ha confirmado al equipo germano que no desea renovar su contrato y que para junio de 2022 dirá adiós al club con destino que apunta al Barcelona, algo que no ha caído de maravilla en el interior del equipo del Bayern quienes han dado algunas declaraciones desatinadas en el caso de su aún jugador quien les rechazó su oferta, al menos así lo reveló el director general, Oliver Kahn.

Niklas Süle le habría confirmado que la oferta que le pusieron en la mesa no es lo que él desea y no firmará por lo que dentro de 5 meses dejará Alemania. Según ha revelado Sport1, el jugador había tenido una reunión con la directiva en donde le presentaron la oferta pero no le convenció, además de que hubo ciertas presiones para que firmara, así como ponerle un tiempo limite para que tomara una decisión lo que habría hecho molestar más al jugador aumentando sus ganas de salir.

Las palabras del presidente del Bayern Munich, Hebert Hainer fueron algo del detonante para que el futbolista ya no decidiera quedarse, "ya le han hecho una oferta a Niklas Süle. Ahora depende de él o aceptar o rechazar. Tiene un plazo determinado, por supuesto, porque entonces tendríamos que posicionarnos en consecuencia", dijo, que si bien no suenan tan amenazante, fueron suficientes para Niklas Süle para entender que le estaban presionando, algo que él no iba a soportar dejando su última palabra el no aceptar.

Ahora Niklas Süle está esperando que se llegue el 30 de junio de 2022 para que oficialmente su contrato culmine y pueda contratarse con el equipo que él quiera, hasta el momento tiene muchos equipos interesados pues a sus 26 años ha sido un hombre firme en la defensa del Bayern Munich con más de 150 partidos con el equipo bávaro al que llegó desde el 2017. Tampoco dejando de fuera que es un seleccionado alemán que ha sido un elemento de gran importancia que tendría su lugar en Qatar 2022.

Niklas Süle no seguirá con el Bayern Munich tras el verano | Foto EFE

Entre los clubes interesados en sus servicios están el Chelsea, Tottenham incluso el Newcastle pero el que más ha sonado es el caso del Barcelona, Niklas Süle ha tenido ya acercamientos con el equipo catalán para ser el nuevo central del equipo, una de las zonas en donde han sufrido mucho desde hace algunas temporadas y que los hombres que se tiene no han sido lo suficiente para cumplir con las expectativas.

Las condiciones físicas de Niklas Süle lo hacen un jugador interesante para esa posición es por eso que se ha ganado una gran fama. El Bayern Munich ha tenido algunos grandes escapes en las últimas temporadas, como el caso de David Alaba que luego de muchos años en Alemania dejó su contrato llegar al final para pode irse, si bien se fue sin problemas fue una perdida de mucho dinero que no pudo recuperar al irse gratis como ahora Niklas Süle que no dejará ninguna ganancia al equipo.