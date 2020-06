Bundesliga: Sancho y Akanji multados por violar protocolos sanitarios

Alemania.- La Liga Alemana de Fútbol (DFL) ha impuesto este viernes sendas multas de monto no especificado a los jugadores del Borussia Dortmund Jadon Sancho y Manuel Akanji porque un peluquero les visitó y les cortó el pelo sin que ninguno de los implicados usase mascarilla protectora.

Además de la falta de mascarilla protectora, al menos en las fotos que aparecen en redes sociales, Sancho y Akanji contravinieron una norma del plan de higiene de la DFL según la cual los jugadores no deben recibir visitas en casa.

La DFL ha dejado claro que la sanción es directamente contra los jugadores y no contra el club, que no ha cometido ningún fallo organizativo. Otros jugadores, entre ellos el portugués Raphael Guerreiro, estuvieron también en la sesión de corte de pelo, pero sólo en los casos de Akanji y Sancho se ve con claridad que no utilizaron mascarilla.

¡Multados!



La @DFB ���� anunció una sanción económica contra los futbolistas del @BVB, Jadon Sancho �������������� y Manuel Akanji ����, luego de conocerse las imágenes donde recibieron a un peluquero el cual, al no tener tapabocas, violó el protocolo impuesto por la Federación germana. pic.twitter.com/hfDndDS63v — Balón Mundial (en casa ��) (@balon_mundial) June 6, 2020

Está claro que los jugadores profesionales también tienen que cortarse el pelo, pero eso debe ocurrir siguiendo las normas de higiene. El club les había dado las facilidades para hacerlo", dice un comunicado de la DFL.

Los jugadores utilizaron los servicios de un peluquero 'estrella' de Düsseldorf, Winnie Nana Karkari, a quien se conoce como 'Fresch Prince'.

