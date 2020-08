Bundesliga no podrá iniciar la temporada 20-21 con aficionados

Alemania.- Para el Gobierno de Alemania un posible regreso del futbol con aficionados para la siguiente temporada es algo que no sucederá y es que este lunes el ministro alemán, Jens Spahn dio a conocer que rechazó la propuesta de la Bundesliga para que sus estadios dejen entrar aficionados ya que consideran que aun no es el momento adecuado para dar ese paso.

Mediante algunos mensajes en su cuenta de Twitter el ministro dejó claro que el país aun no está preparado para ese cambio y es que apenas se puede ver una mejora en los número y no quieren adelantarse a nada que pueda ser perjudicial para la población. "Miles de aficionados en los estadios, esto no va con la evolución actual".

La Liga Alemana de Futbol había dado a conocer el plan para que regresan los aficionados paulatinamente pero ante la junta el presidente de la conferencia de ministros regionales, Dilek Kalayci ratificó como el futbol fuera de la lista de prioridades, "El futbol profesional no está en lo alto de la lista de prioridades de los ministros de sanidad", comentó.

La Bundesliga solo algunos días después de la finalización de su torneo anterior dio a conocer que su nueva temporada iniciará en el mes de septiembre, así como las diferentes categorías de su futbol. Los que deberán iniciar a gestionar los protocolos todos los equipos y autoridades de salud.

Así mismo durante la pandemia de coronavirus, la Bundesliga fue la primera liga profesional que volvió a la actividad un mes antes que el resto del mundo. Se utilizó para seguir como un ejemplo. Luego de varias jornadas se pudo controlar los brotes y en el casi más de un mes que hubo partidos no se presentaron casos de contagios.

Actualmente otra de las ligas importantes que han hablado acerca de dejar entrar a aficionados fue la Premier League aunque de igual forma no es nada oficial y que en su idea es entregar pasaportes sanitarios a los aficionados que demostrarán que están sanos y no son un peligro si llegan a entrar a un estadio para apoyar a su equipo. Esta iniciativa no se ha presentado de forma oficial ya que no hay un sustento bastante fuerte para que se apruebe por el Gobierno Británico.

Por el momento el único equipo que sigue en actividad Europa en el Bayern Munich quien está con vida en la Champions League, este lunes el otro que seguía con posibilidades de avanzar quedó eliminado en la Europa League por el Inter de Milan y se trataba del Bayer Leverkusen.

