Burgos pide más apoyo y atención al deporte

Los Mochis, Sinaloa. El joven pugilista Christian Burgos Acosta a destacado dentro del deporte de los puños aficionado mostrando su calidad y talento sobre el ring, donde en sus 4 años en este deporte, a logrado grandes resultados como el campeonato Binacional conquistado en Tijuana los pasados días frente a adversarios nacionales y extranjeros.

Gracias a sus logros deportivos, ganó la oportunidad de participar en la Olimpiada mundial de la Juventud en Buenos Aires, Argentina el 2017, pero por falta de comunicación de los directivos del boxeo estatal vio truncado uno de sus sueños.

Problema

Burgos Acosta en entrevista con el Periódico DEBATE, nos habló de como ganó la oportunidad y la problemática por la cual perdió esta oportunidad “Yo gane en Monterrey la Olimpiada Nacional, donde quede campeón y me hablaron para decirme que participaría en una eliminatoria, pero cómo decidí quedarme a entrenar en el CARB me dijeron que la eliminatoria seria a finales del año o principios del siguiente. Pero ahora en noviembre nos hablaron y nos dijeron que pelearíamos en una semana, yo andaba en 72 kilos y la pelea iba hacer en 64, tenia que bajar 8 kilos para dar el peso y cuando ya me faltaban 3 kilos me llamaron y me comentaron que siempre no iba a pelear y que ya no había lugar para mi. Mi papa marcó y le dijo al encargado del centro de alto rendimiento Juan Fontanills que el pagaba los boletos, por lo cual mandaron un oficio para que el 24 de noviembre peleará, pero dos semanas antes me volvieron a llamar y me dijeron que no iba a participar que asi iba a quedar todo” nos comentó Burgos.

José Luis Arambula presidente de la asociación estatal de box amateurs y encargado de los boxeadores en el estado, fue quien estaba atendiendo este caso y en una falta de organización nos comentó Burgos se perdió la posibilidad de participar.

“Era una gran oportunidad de poder participar en un evento de tal magnitud para un deportista y perderla por una falta de comunicación entre los organismos que nos representan no es justo”, finalizó Burgos.

"Al ISDE y Paola Moncayo, le pido que este más al pendiente y apoye a sus deportistas de alto rendimiento" Burgos Acosta.