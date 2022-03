Busca Fiscalía de Querétaro atlistas implicados en trifulca del estadio La Corregidora

Como parte de las investigaciones realizadas por la Fiscalía queretana, también se determinó como línea de investigación la posible participación de distintos agresores que no radican en la entidad, es decir, personas que radican en Jalisco , es por ello que se solicitó la colaboración de la Fiscalía de dicho estado.

Querétaro, Qro.- La Fiscalía de Querétaro busca a los atlistas implicados en la trifulca ocurrida en el juego Atlas vs Gallos ocurrido en el estadio La Corregidora el pasado 5 de marzo.

