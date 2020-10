Buscará Adalberto 'Terrible' Bórquez regresar a la senda del triunfo

Culiacán, Sinaloa.- El expermentado sinaloense Adalberto 'Terrible' Bórquez se encuentra entrenando en el gimnasio Boxing Club de Culiacán bajo las ordenes del profesor José Daniel Castro Ugalde, ya que tiene planes de pelear en el mes de noviembre próximo ante un rival por designar.

Bórquez Covarrubias busca regresar al sendero del triunfo, después de haber perdido por nocaut ante el invicto sonorense Santiago Domínguez, en una función que se celebró el pasado 25 de agosto en San Carlos, Sonora.

El 'Terrible' entró de emergente en esa contienda, ya que Rosario Cázarez estaba programado para enfrentar a Domínguez, pero se enfermó y salió de la cartelera.

"La verdad no se como acepté esa pelea, me llamaron de último momento, no había entrenando tanto, además tuve que subir dos divisiones, ya que andaba peleando en peso ligero y ese combate fue en peso welter", dijo Adalberto Bórquez, quien tiene 18 años de experiencia en el boxeo profesional.

Para su próximo compromiso que sería en Culiacán, podría pelear en la división de los ligeros. Agregó que hay la posibilidad de enfrentar de nuevo al navolatense Maximiliano 'Tábano' Galindo, pupilo del excampeón nacional Luis 'Tyson' Vázquez.

En febrero ganó

Bórquez tuvo un regreso triunfal en el ring el 15 de febrero del año en curso en el parque Revolución de la capital sinaloense, con un nocaut sobre el guasavense Rigo Armenta.

El "Terrible" ha ganado 30 peleas en el boxeo profesional; en 2008 se proclamó campeón Continental de las Américas de peso pluma al noquear a David Sánchez y en 2009 disputó el título mundial juvenil de la división superpluma.

Bórquez agradece el apoyo que ha recibido por parte del entrenador José Daniel Castro Ugalde, quien trabajó con el excampeón mundial Julio César Chávez, y también del promotor José Daniel Castro Rojo.

En marzo de 2018, el peleador de Culiacán fue a pelear a Tohu, Montreal, Canadá, donde perdió por nocaut técnico ante Golden García y en septiembre de ese mismo año fue derrotado por Adrián Granados, en la capital sinaloense.

El 'Terrible' también pretende probar suerte como emprendedor, ya que está planeando inaugurar un negocio de venta de sushi y para eso se está asociando con uno de sus hermanos.