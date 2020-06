"Buscaré una oportunidad dentro del Mazatlán FC": Norman Inzunza

Guasave.- Norman Inzunza es un futbolista guasavense que ha tenido la dicha de pertenecer a las fuerzas básicas del club Xolos de Tijuana del 2015 al 2018, pero ahora quiere retomar esa experiencia y ve en el Mazatlán FC la oportunidad de reanudar el camino rumbo al debut en el balompié de la Liga MX.

Actualmente el joven de 17 años de edad se desempeña como defensa central en Ceforfut, dentro de la categoría Juvenil Especial, esto con el fin de mantenerse activo y buscar así una nueva aventura dentro de un club de Primera División, por lo que le gustaría integrarse en un futuro a las categorías inferiores del Mazatlán FC, organización que le atrae mucho por estar en su estado natal y sobre todo por tener una base sólida de respaldo para aspirar a estar con ellos.

¿Cómo se incorporó a las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana?

Se jugó en el 2015 un partido amistoso contra Xolos aquí en Guasave y fue ahí cuando al club le gustó mucho mi desempeño dentro del campo y me llamaron a sus fuerzas básicas.

¿Cuál fue la posición que desempeñó?

Me desempeñé como defensa central y en otras ocasiones como lateral derecho, dependía mucho de cada partido y sobre todo del rival que se enfrentara.

¿Qué trato le dan al jugador de fuerzas básicas en Xolos?

Un trato muy profesional, la verdad es que tuve la dicha de estar en la Sub-13 y Sub-15, y entre más vas subiendo de categoría el nivel y preparación es más intenso.

¿Por qué salió de Tijuana?

Cada año hay rotaciones y nuevos entrenadores, como también hay jugadores de nuevo ingreso, pero hace dos años llegaron nuevos estrategas y fue ahí cuando no les gustó mi forma de jugar, trayendo como consecuencia mi salida de la institución.

¿Fue un retroceso regresar a Guasave?

Creo que no, aquí he estado entrenando y puliendo todo lo que aprendí en Tijuana, además estoy jugando en la categoría Juvenil Especial de Ceforfut, lo que me hace estar en un nivel competitivo para buscar en un futuro más oportunidades.

¿Buscará esa oportunidad con el Mazatlán FC?

La verdad sí, buscaré una oportunidad dentro del Mazatlán FC, creo que mi experiencia obtenida con Xolos puede ser un factor a favor para lograr mi incorporación a este nuevo club, sin embargo, esperaremos un poco a que el equipo brinde información de visorías, si no, personalmente iremos a obtener esa información con ellos.

¿Cree que pronto vayan a volver a las canchas aquí en Guasave?

La verdad hasta el momento no hemos recibido información por parte de la liga, por lo que aún nos mantenemos a la espera de algún comunicado, sin embargo, yo entreno a diario en mi casa para regresar en forma en cuanto culmine esta contingencia.