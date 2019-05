Busquets pidió disculpas a la afición tras eliminación del Barcelona

Liverpool, Inglaterra.- Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, pidió disculpas a los aficionados de su equipo después de perder 4-0 ante el Liverpool y quedar fuera de la Liga de Campeones, y lamentó la falta de acierto en alguna ocasión que habría permitido al conjunto español llegar a la final.

“Han sido mejores que nosotros. Han dominado el partido desde el principio. Cuando te hacen un gol, te aprietan arriba y te roban, es muy difícil. Hemos tenido ocasiones para marcar el gol que necesitábamos y no ha podido ser. No puedo decir nada más. Pedir disculpas. Después de Roma, que vuelva a pasar esto... poco más que decir”, afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

Cuando un equipo te juega tan arriba, no coges los segundos balones y no aprovechas los goles... con el ambiente, y con los goles que iban haciendo... Hemos tenido ocasiones, ha sido una pena, pero es difícil ahora decir cosas. Pedir disculpas a la afición. Es muy duro irse así”, agregó.

Sergio Busquets durante el partido del Barcelona ante el Liverpool/AFP

Por último, habló sobre el último gol del Liverpool, obra del belga Divock Origi tras un despiste de toda la defensa del Barcelona a la salida de un córner: “Ha habido de todo. Un despiste, han sido más listos que nosotros, han sacado más rápido y ya está”.