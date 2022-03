Caen 4 funcionarios de Querétaro por riña en partido Gallos vs Atlas

Entre los arrestados figuran el coordinador de eventos de Protección Civil Estatal, Carlos "M", y un mando de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro llamado "Gonzalo "C".

Hasta el momento, 38 funcionarios públicos han rendido declaraciones ante la Fiscalía de Querétaro y más de 26 personas han sido detenidas por participar de forma directa o indirecta en los hechos violentos que marcaron el partido de Gallos vs Atlas.

"Continúan las investigaciones sobre posibles intervinientes de los hechos en el partido Querétaro vs Atlas. Por mandato judicial han sido detenidos 2 elementos de la Policía Municipal, 1 de la Policía Estatal y 1 más de Protección Civil del Estado", detalló la Fiscalía de Querétaro mediante redes sociales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro dio a conocer la detención de dos policías municipales, un policía estatal y un trabajador de Protección Civil , acusados de omisiones en decisiones jurídicamente necesarias para evitar o atender los hechos violentos registrados en el partido Querétaro vs Atlas .

Querétaro.- Cuatro funcionarios públicos de Querétaro fueron detenidos por su posible responsabilidad en omisiones que propiciaron la riña durante el partido de Gallos de Querétaro vs Atlas en el estadio La Corregidora el pasado 5 de marzo de 2022.

Raúl Durán Periodista

