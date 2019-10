Cain Velásquez deja la UFC y se una a la WWE y enfrentará a Brock Lesnar

Las Vegas.- Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Las Vegas la WWE anunció el combate entre Caín Velásquez y Brock Lesnar, quienes fueron rivales en la UFC. donde ademas informaron que el campeón de peso pesado de boxeo Tyson Fury peleara ante el luchador Braun Strowman.

Velásquez habría participado en peleas de promoción para la AAA en México pero el pasado 4 de octubre tuvo actividad en la show de Smackdown acompañando a Rey Misterio. En esa ocasión Lesnar y Velásquez intercambiaron algunos golpes en el ring.

Ahora con el anuncio de la incorporaron de Caín podrían pelear este próximo 31 de octubre en Arabia Saudita.

"Es un placer estar aquí y unirme a la WWE. Brock Lesnar se metió con la familia equivocada y por ello tiene que pagar", dijo Velásquez durante la conferencia, televisada por la WWE Network. "Le gané una vez en UFC y estoy listo para hacerlo nuevamente."

En el 2010 Caín le arrebató el título pesado del organismo, el único que se veía en esa época.

"Cain, este es mi mundo, mi casa, soy el conquistador", dijo Lesnar. "Para mi esto no es un show. Durante 10 años he esperado este momento, cada mañana veo la cicatriz que me hicieste en la cara".