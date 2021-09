Caleb Plant niega insulto a la madre de Canelo Álvarez; hay fuertes motivos que indicaría que dice la verdad

Estados Unidos.- La polémica continua y es que Caleb Plant ha alzado la voz luego de que se el acusara de haber hablado de la mamá de Saúl "Canelo" Álvarez que luego desencadenó en una pelea. El púgil de USA niega que haya hecho algo así y más por su antecedente con su madre a quien ya no tiene junto a él luego de que la mataran.

Caleb Plant no se dejó intimidar por las múltiples acusaciones que recibió por Canelo Álvarez y por las personas en redes sociales quienes lo acusaron de pasar la línea al a atreverse a hablar de la madre de alguien más, pero tiene sus argumentos y que para muchos son muy validos para pensar que todo pudo haber sido una confusión.

A través de sus redes dejó claro que él no haría algo así y es que no es de los que se mete con las familias de los demás luego de que desde hace unos años sufrió la perdida de su madre a manos de la policía quienes le dispararon, es así como ha intentado desviar la gran cantidad de critica a hacia su persona algo que en este punto se ha vuelto complicado.

"Mi madre fue asesinada a tiros por la policía hace dos años. ¿Por qué iba a traer a la madre de alguien e incluso si no me importara un carajo, por qué abriría esa puerta solo para alguien, me diría: 'tu mamá no fue asesinada a tiros por la policía?" comentó en sus redes.

Caleb Plant junto a la tumba donde descansa su madre quien falleció en 2019 | Foto: Instagram Caleb Plant

Incluso agregó que eso es una respuesta de Canelo Álvarez para demostrar su miedo a alguien que le ha puesto la cara y no le tiene miedo. Además le mandó un mensaje en donde le dice que ya se dio cuenta que no va a recoger un cheque como en sus pasadas peleas, "la verdad es que está enojado porque tiene a alguien frente a él que no le tiene miedo y no está aquí solo para recoger un cheque y su ego no puede manejarlo", agregó.

Pero por si eso fuera poco en la vida de Caleb Plant ha existido otro tema que le dejó muy mal como el haber perdido a su madre en 2019, esto ocurrió hace ya hace unos años cuando falleció su pequeña hija que le destrozó la vida y que poco a poco había ido superando. Fue en el 2015 cuando su hija de apenas un año y siete meses de edad murió por una deficiencia de GTP ciclohidrolasa, una enfermedad hereditaria sin cura.

Plant sigue visitando a su hija quien partió en 2015 | Foto: Instagram Caleb Plant

Eso marcó mucho la vida de Caleb Plant que intentó seguir con su vida pero fue un proceso muy complicado. El boxeo le ayudó mucho a sobrellevarlo pero todo cambiaría en 2019 cuando se enteró que ahora a la que perdía era su madre quien fue victima de una balacera en Cheathman en donde la policía es la principal sospechosa de la muerte.

Aún con todo eso Plant siguió su vida al punto de llegar hasta donde está. Ahora peleará por la unificación de los títulos supermedianos el próximo 6 de noviembre en donde pone en juego su título de la Federación Internacional de Boxeo.