Caleb Plant pone en juego su cinturón este sábado ante Caleb Traux

El campeón mundial supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el estadounidense Caleb Plant se encuentra prácticamente listo para defender su título ante el ex campeón mundial, Caleb Truax, en la contienda estelar que se efectuará este sábado 30 de Enero, en el Auditorio Shrine y Expo Hall, de Los Ángeles, California.

El combate que es presentado por la serie Premier Boxing Champions (PBC), será transmida por la cadena FOX.

Plant es una estrella que va en ascenso, quien ha tenido el talento para conquistar su primer título mundial en la división de 168 libras en enero del 2019, y ahora estará poniendo en juego el cinturón por tercera vez en vivo y en directo en primetime una vez más contra un peleador veterano como es Truax.

El retador obtuvo la gloria en el peso súper mediano ocurrió en el 2017 cuando destronó a James DeGale por el cetro mundial de la Federación Mundial de Boxeo (FIB).

Caleb Plant (20-0, 12 KOs) está viviendo su mejor momento a los 28 años de edad, al lograr dos victorias consecutivas deteniendo a sus respectivos rivales en sus dos defensas por el título.

Primero se impuso al por entonces invicto Mike Lee en julio del 2019, y luego venció al alemán Vincent Feigenbutz en su ciudad natal de Nashville, Tennessee en febrero del 2020.

El nativo de Ashland City, Tennessee y quien, actualmente reside y se entrena en Las Vegas y consiguió su título en el 2019 al superar José Uzcátegui siendo una sorpresa, ya que no era el favorito. Plant, contra los pronósticos, derribó dos veces temprano en la contienda a su rival, para encaminarse a firme a la victoria por decisión unánime.

“Puedo decir honestamente que este es uno de mis mejores campamentos. No he tenido ninguna restricción en lo que respecta a Covid-19 cuando se trata de sparring o de fuerza y acondicionamiento o estar en el gimnasio. Así que me he centrado mucho en lo que tengo que hacer y estoy listo para entrar y manejar el negocio” , externó Caleb Plant.

“Es difícil decir dónde se ubica Caleb Truax en términos de oponentes anteriores. Tengo que entrar allí con él. Los estilos hacen peleas así que después del 30 de enero, tendré una mejor idea. Sé que es un veterano, tiene mucha experiencia y es un ex campeón mundial que ha molestado a la gente antes, así que hay que tomarlo en serio”, agregó el campeón.

TRAUX, UN RIVAL DE PELIGRO

Por su parte, el retador Caleb Truax (31-4-2, 19 KOs) obtuvo su propio cinturón de campeón en diciembre del 2017 cuando en plan de visitante en el Reino Unido, venció a James DeGale, para despojarlo del título, en una sorpresas de aquel año.

Truax posteriormente cayó por puntos en una revancha reñida contra DeGale en el 2018.

Truax proviene de Saint Michael, Minnesota y antes de debutar en el boxeo, era una Estrella del fútbol americano Universitario. En su recorrido por el ring, tremendos rivales como DeGale, Anthony Dirrell, Peter Quillin y Daniel Jacobs.

“Estoy muy agradecido y afortunado de estar en este lugar. Me siento fantástico. Todo va según lo planeado hasta el campamento. He tenido un gran combate en las últimas cinco o seis semanas. Me siento saludable por primera vez en un par de años", expresó Traux.

Agregó que: “No tuve mi mejor actuación en mi última pelea pero lo más importante que aprendí fue que mi Aquiles estaba sano después de ocho o nueve meses de recuperación. Se mantuvo perfectamente y eso fue lo más importante. Estoy listo para seguir adelante.”

En la pelea co-esterlar, chocarán los invictos Michael Coffie y Darmani Rock, en los pesos pesados a 10 rounds. Coffie, de 34 años, mejoró su récord recientemente on una victoria por nocaut técnico ante el veterano como Joey Abell el 11 de noviembre.

En la misma cartelera, Joey Spencer (11-0, 8 KOs) tratará de demostrar por qué él es la sensación del peso Súper Welter, al medirse ante Isiah Seldon, pelea a ocho rounds.