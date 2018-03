Calidad indiscutible

Pelotero ícono. Su excelente fildeo lo combina con una poderosa ofensiva y una entrega completa a los colores que porta. El infielder Luis Ángel Buitimea se ha convertido en todo un personaje, no solamente con su equipo Pascoleros de San Miguel sino de la misma Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota de Primera Fuerza gracias a esa gran categoría que ha mostrado en los 17 años que tiene jugando en este circuito.

SU CARRERA..

Son varios años los que el pelotero originario de Huatabampo, Sonora ha tenido participación en esta fuerte pelota desde su debut en el 2001 con la Tribu de Navojoa, pasando posteriormente a los Pascoleros de San Miguel a cambio de Héctor “Cupido” Rivera.



Esto sucedió en la edición del 2003 cuando contaba apenas con 17 años de edad, pero ya venía de probar suerte en la sucursal de los Diablos Rojos del México recomendado por el scout José “Peluche” Peña que lo vio y firmó en un Torneo Nacional de Beisbol Juvenil en Guasave.

“La verdad me siento muy afortunado de estar jugando con los Pascoleros de San Miguel, yo creo que es una de mis mayores satisfacciones desde que empecé a jugar beisbol, es un equipo que te brinda mucho respeto y juegas con todo el corazón tratando de corresponder al excelente trato que te dan”, dice Luis Ángel Buitimea que a su llegada al equipo Pascolero tuvo que adaptarse para jugar la tercera base ya que en las paradas cortas estaba Víctor Hugo Quintero.

EN EL PROFESIONAL.

De su firma para la organización Diablos Rojos del México, el sonorense cuenta que él se fue a probar suerte con mucha ilusión. En los entrenamientos se encontró con peloteros como Miguel Ojeda, Víctor Bojórquez, Oscar Robles, José Luis Sandoval y con los mochitenses Fausto López e Iván Castro.

“Estaba jugando en la sucursal de Guanajuato en donde en un partido recibí un fuerte pelotazo que me quebró el brazo izquierdo, a raíz de eso tuve problemas con la directiva del club, tanto que me regresé a casa en una decisión de la cual me arrepiento porque me estuvieron llamando, me hice el enojado y no hice caso. Ahí terminé yo mismo mi carrera en el profesional que ni siquiera inicie”, comenta Buitimea con algo de nostalgía.

Admirador de la carrera y brillante trayectoria del “Borrego” Sandoval, el campocorto San Miguel, el sonorense dice que la clave de su éxito ha sido el salir a disfrutar el juego a cada momento y tratar de entregarse por completo en cada jugada “me siento muy afortunado el estar jugando en esta liga y con este equipo porque el señor Daniel Ibarra Heredia es una excelente persona, de buen trato y siempre apoyandonos a todos por igual, es por eso que yo no me siento ni mejor ni superior que alguién más, aquí todos somos iguales, aunque yo a veces trato de tomar la responsabilidad como líder para tratar de ayudar un poco más al equipo”, comentó Buitimea que se siente afortunado de tener como amigos a Victor González, José Joaquín Madrigal, Rodolfo Robles, y Magdiel Valenzuela.