Cambio climático afecta juegos de invierno

#2018평창 #동계패럴림픽 #메달공개 #PyeongChang2018 #Paralympics #Medals #Unveil 자신을 믿고 수년동안 자신과의 싸움에 이겨온 모든 패럴림픽 선수들을 응원합니다. One’s greatest victory is over oneself. Please keep supporting the greatest challenge of all Paralympians. pic.twitter.com/nknboaj1sp