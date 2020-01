Camilo Silva, el rostro paralímpico del deporte y la moda en Colombia

Bogotá.- Christian Camilo Silva tenía 17 años cuando entró al Ejército colombiano, en el que decidió enrolarse porque desde pequeño le apasionaba la vida militar, aunque en su cabeza siempre hubo dos pasiones más: el deporte y la moda.

Este exmilitar bogotano estuvo cinco años en la institución, en la que llegó a ser suboficial y tuvo una vida muy activa: "hacía lo que me gustaba, cumplía órdenes y además las actividades militares diarias", contó Silva a Efe.

Sin embargo, el 16 de marzo de 2016 su vida cambió por completo cuando participaba en una misión en una zona rural del selvático departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, donde pisó un artefacto explosivo y perdió una pierna.

"Sentí un pitido en los oídos, todo mi cuerpo temblaba pero no estaba ahí, me sentía como ido, no estaba presente, era una película a cámara lenta, más tarde cuando reaccioné empecé a sentir muchísimo dolor", relató.

PROCESO DE RECUPERACIÓN

Con la noción del tiempo perdida y con un futuro que veía incierto, dos días después fue internado en un hospital del vecino departamento de Antioquia, aunque todos los días se preguntaba: "¿Qué va a ser de mí?".

Asustado y en un lugar que no era su casa empezó el tratamiento por el que deben pasar todos los amputados: primero corporal, donde todas las heridas deben curarse; luego una fase con terapeutas, para que el cuerpo se acondicione a la prótesis, y finalmente terapias para aprender a caminar de nuevo.

"Lo único que sabía es que tenía que hacer algo. Pensaba en no parar, voy a hacer lo que siempre quise hacer con mi vida, por algo estoy aquí y no muerto, si no es con las dos piernas pues será con una, voy a seguir luchando", comentó.

Tras un proceso de recuperación largo, Silva decidió ser un ejemplo de superación para cientos de militares que sufren amputaciones cada año en Colombia.

Silva decidió ser un ejemplo de superación. / EFE.

PASIÓN POR EL DEPORTE

Silva decidió entonces apostar por el levantamiento de pesas e incluso participó en la categoría de 65 kilogramos de los Juegos Paranacionales celebrados en Cartagena de Indias en diciembre pasado.

"Ahora me estoy preparando para el campeonato internacional. No sé hasta donde puedo llegar pero tampoco dudo de mis capacidades, estoy proyectado en ser más fuerte día a día, en ser mejor deportista y mejor persona", aseguró.

El deportista suele entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá con Henry Rodríguez, seleccionador nacional de levantamiento de pesas que lleva ocho años entrenando a deportistas paralímpicos y que califica a Silva como alguien "competitivo, inteligente y ambicioso".

"Lo tengo postulado para la selección, a más tardar este año ya estará representando internacionalmente a Colombia, ahora está entre dos amores efectivos: el deporte y la moda, algún día tendrá que elegir", aseguró Rodríguez a Efe.

Silva entrena el 10 de enero de 2019. / EFE.

AMOR POR LA MODA

Además del deporte, el colombiano triunfó en 2019 en Colombiamoda, el escenario más importante del sector textil-confecciones de Latinoamérica que se celebra cada año en Medellín, y se convirtió en el primer modelo amputado en 30 años de historia de la pasarela colombiana que abrió y cerró un desfile.

"Di con la Fundación Altruistas de Corazón Grande, mandé fotos, conté mi historia y justo cuando estaban haciendo el calendario 'Belleza Natural 2019-2020' fui seleccionado entre 4.000 personas a nivel mundial. Después hubo pasarelas, fotos para portadas y luego llegó Colombiamoda", señaló.

En el conflicto armado colombiano los grupos armados ilegales utilizan explosivos como cilindros bomba o minas antipersonales que dejan entre sus víctimas no solo a militares y policías sino también a campesinos.

Según un informe del Ministerio de Defensa, desde 2004 las minas antipersonales han afectado en el país a 12.785 personas entre civiles y militares, de los cuales 3.431 han sido asesinados y 9.354 han resultado heridos.

Uno de ellos es Silva, la pura imagen del progreso y de la superación que ve su futuro repleto de sueños y una vida que enfocará en ayudar a que otras personas cumplan sus metas, aunque para ello tengan que superar muchas barreras.