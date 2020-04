Campestrini: Maradona me dejó sin trabajo

GUADALAJARA.- El portero del Celaya, Cristian Campestrini, arremetió contra Diego Maradona por dejarlo sin trabajo cuando el entrenador llegó a México para dirigir a los Dorados de Sinaloa.

En el 2018, Campestrini era portero del equipo de Culiacán y el ex astro argentino era el presidente del Dynamo Brest, de Bielorrusia. Los planes cambiaron cuando la directiva culichi buscó al 'Pelusa' para dirigir al Gran Pez.

Maradona me llamó ofreciéndome este desafío (Dynamo) que era muy lindo para mi carrera, pero faltando un día para el cierre del libro de pases me avisó que se iba a dirigir a Dorados de México y que me buscara club. Cerró el libro y me tuve que quedar entrenando solo", contó Campestrini a TNT Sports.

"Es muy difícil decirle que no a un jugador de futbol tan grande como él. Cuando me dijo: 'buscate club que me voy a Dorados', ni siquiera me dejó expresarme, desde ese momento no pude hablar más con él porque me bloqueó el celular", agregó.

Maradona dirigió durante dos torneos a los sinaloenses, llegó a la Final del Apertura 2018 y Clausura 2019, pero perdió ambas ante el Atlético de San Luis.

Las cosas pasan por algo. Yo no me hubiese bancado (aguantado) venir a Dorados y ser segundo. Gracias a Dios no llegué a estar ni un día con Maradona. Para mí el futbol tiene otros valores, otros códigos. Maradona no tiene códigos. Yo soy una persona que lucha por otras cosas, por otros valores".

El argentino reveló que a través de un utilero le hizo llegar un mensaje a Maradona por su trato recibido.

A uno le duele porque es estar un semestre sin trabajo, entrenarme solo. No molesta pero la verdad que duele. Le dejé un mensajito de audio picante, obviamente expresando mi sentimiento, no me iba a quedar callado", relató.

Tras su paso por Puebla y después en Dorados, Campestrini volvió a México en 2020 para jugar con los Toros del Celaya. A raíz de la desaparición de la Liga de Ascenso para convertirse en Liga de Desarrollo, su futuro es incierto.

