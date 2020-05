Campo del estadio Teodoro Mariscal está en malas condiciones

Mazatlán. A poco más de cinco meses de arrancar la nueva temporada de Liga Mexicana del Pacífico y a nueve de tener la Serie del Caribe en Mazatlán por sexta ocasión, el terreno de juego del estadio Teodoro Mariscal luce en mal estado.

El pasto descolorido, algunas partes vacías de césped se pueden observar tanto en la parte del outfield (jardines) como el infield (cuadro).

El Ayuntamiento, a través del Imdem, es de momento el responsable de dar mantenimiento al campo y espera que al menos reverdezca a más tardar los primeros días de octubre, antes de que se cante el playbol.µ Club Venados no ha trabajado en el estadioRomán Barrón, encargado de prensa del Club de Beisbol Venados de Mazatlán, informó que desde que el Ayuntamiento de Mazatlán quitó la concesión a la familia Toledo, no han entrado al estadio, ya que se les impidió la entrada a todos, inclusive a los trabajadores que le daban mantenimiento al terreno de juego. “Eso de la condición del campo sí preocupa mucho porque si de por sí se batalla mucho para tenerlo listo. Nosotros no le estamos dando mantenimiento”, dijo Barrón.“Para la Serie del Caribe falta mucho, pero para la temporada quién sabe si esté listo. No soy experto y no sé lo que se le tenga que hacer al campo, pero ojalá y esté bien”, señaló Román. Adelanto que en unos días más se hablará en la Asamblea de la Confederación temas de Venados, concesión y Serie del Caribe.

Así está el campo del Teodoro Mariscal.

Humbetro Álvarez: se trabaja en el estadio

Humberto Álvarez, director del Imdem, asegura que ya se está trabajando en el estadio Teodoro Mariscal. “Vamos a sembrar semillas en el terreno de juego del Teodoro Mariscal porque el alcalde Luis Guillermo Benítez quiere arreglar el asunto de la concesión. Nosotros estamos regando el campo cada tres días mientras se resuelve esa situación”, comentó.