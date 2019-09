Candidatos para reemplazar a Caixinha en Cruz Azul

CDMX.- Se han cerrado las puertas de Cruz Azul para pedro Caixinha debido al inicio poco favorable que tuvo en el torneo de Apertura 2019, a pesar de haber conseguido una copa y una Supercopa MX no fue suficiente pues la maquina necesita conseguir un titulo de liga.

Se rumora también que no fue solo por su desempeño, si no también su explosivo temperamento del cual muchos medios fueron testigos, eso termino cansando a la directiva y su ultima oportunidad fue el partido contra Chivas de Guadalajara, en la cual no obtuvo un buen resultado.

Fue por eso que el pasado lunes 2 de septiembre, Guillermo Álvarez Cuevas, Director general de Cruz Azul Futbol Club A.C dio la orden para despedir al portugués.

Tras su salida ya se escuchan algunos nombres para poder reemplazarlo, algunos resuenan mas fuerte que otros, pero estos son los 3 principales candidatos para tomar las riendas del equipo celeste.

Antonio Mohamed

El turco es la carta más fuerte para reemplazar al portugues / Jam media

Al parecer el Turco es la carta más fuerte para sustituir a Caixinha, pues Ricardo Peláez, director deportivo de la maquina comentó que ya habían estado en comunicaron para comenzar negociaciones a finales de esta semana.

Recordemos que hubo una disputa entre estos dos personajes anteriormente cuando trabajaron en América, pero aclaro Peláez que esta situación a sido aclarada.

Matías Almeyda

Almeyda parece ser la opcion mas costosa para la maquina / Jam media

Sin duda el estratega Argentino sería la contratación mas cara, pero Cruz Azul se muestra muy interesado en traerlo a México. Su carrera en Chivas fue muy favorable pues consiguió 5 títulos de liga con el rebaño lo cual da una esperanza a la maquina para conseguir ese anhelado titulo

Actualmente Almeyda dirige en la MLS y seria muy complicado lograr su contratación, pero el equipo celeste no quita el dedo del renglón y si las negociaciones llegan a un buen acuerdo, Ruben Omar Romano llegaría como interino por lo que resta del torneo de Apertura 2019, para después Almeyda tomar las riendas del equipo en el próximo torneo.

Francisco Palencia

El ex jugaddor de Cruz azul dice estar preparado para dirigir al equipo / Jam media

Otro candidato que se une a la lista es el Mexicano Francisco Palencia el cual tuvo sus orígenes en La Noria, el ex seleccionado mexicano argumento que estaba preparado para dirigir a Cruz Azul de ser solicitado, agrego también que Caixinha es un buen entrenador pero la maquina necesita resultados pues ya se cumplirán 22 años que no se logra el campeonato de la liga.

Paco asegura que los jugadores son buenos pero también requieren de una educación mental no solo fisica y hacerles ver donde están, es decir la gran institución que representan, lo cual seguidores del club han exigido durante muchos tiempo, pues aseguran que nadie " Suda la camiseta"