Canelo Álvarez aceptó que derrota ante Bivol fue dolorosa, pero aseguró que aprendió de ello

Faltan tres semanas para la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez contra Gennady Golovkin, en el tercer capítulo de esta rivalidad que ha generado altas expectativas. El mexicano ha mantenido una buena preparación, sobre todo para evitar una sorpresa como la que sufrió contra Dmitry Bivol en mayo de este año.

En dicho combate, el ruso se impuso por decisión unánime al mexicano, que sufrió la segunda derrota de su carrera. Al respecto, el 'Canelo' reconoció que fue un descalabro muy doloroso pero que al mismo tiempo le dejó muchas enseñanzas de cara a sus próximas peleas, en específico la que viene contra 'GGG'.

"Perdí y me tocó perder esa noche, pasaron muchas cosas que no debieron haber pasado, tomo eso como aprendizaje para que no vuelva a pasar, se aprende de todo", declaró Álvarez en entrevista con TUDN. Asimismo señaló que se le acabó el aire, por carencias que tuvo en el entrenamiento.

"La verdad es que no me ganó por ser mejor, simplemente se me acabó el aire por cosas que sucedieron en el campamento, no lo dije porque la gente puede decir que son pretextos, no hago eso normalmente", señaló el mexicano, quien consideró que la derrota ante Bivol fue distinta a la que sufrió contra Floyd Mayweather, en la cual, consideró, no era su momento.

Por otra parte, el boxeador tapatío reiteró que el tropiezo ante Bivol le dejó grandes enseñanzas y modificó su entrenamiento para llegar mejor preparado al combate contra Gennady Golovkin. "He hecho muchos cambios, el más significativo es empezar a trotar, no corría por mi rodilla, las cirugías; me siento muy bien".

Te recomendamos leer

"En este deporte se gana y se pierde. Obviamente me dolió al principio, uno no está preparado para perder, sigue doliendo, pero son cosas que pasan, así como cuando ganamos festejamos, cuando perdemos como hombres hay que aceptarlo, tuvo que pasar y a seguir adelante", sentenció el 'Canelo' Álvarez.