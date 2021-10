Canelo Álvarez afirma que en cada pelea se despide de su familia por si ya no vuelve

México.- A días de la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez ante Caleb Plant, el mexicano abrió su corazón y habló del tema familiar y el boxeo pues es una relación complicada ya que tiene que dedicarle una gran cantidad de tiempo a sus hijos y esposa, como al deporte. Pero se vuelve aún más complicada cuando sube al ring dejando todo atrás sabiendo que podría ya no volver nunca más.

En una reciente entrevista del púgil mexicano para el periodista Jorge Ramos, el tapatío tocó esa situación de los peligros a corto, mediano o largo plazo de ser boxeador pues reconoce que es una profesión demás complicada desde la disciplina hasta un mal golpe que puede acabar con todo en un momento. Aún así aceptó que el boxeo es su vida y si le toca morir haciendo se irá feliz.

"Solo Dios sabe lo que te puede pasar arriba de un cuadrilátero. Te puedes subir y ua no puedes bajar. Esa es la realidad. Es un deporte muy peligroso", dijo el mexicano. Canelo Álvarez practicado el boxeo desde muy pequeño, el menor de la Dinastía Álvarez incursionó en el deporte de los puños por admiración a sus hermanos y de los 7 ha sido el que más provecho le ha sacado al boxeo.

Canelo Álvarex vive para el boxeo | Foto: Captura Instagram

La parte más tensa de la entrevista fue al revelar que en cada una de las peleas que tiene, se reúne con su familia y habla con ellos lo más que puede, se despide de cada uno pues sabe que puede morir en el ring y no quiere perderse la oportunidad de decirle algunas palabras por última vez a su esposa o hijos.

"Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea porque uno no sabe si va a bajar o no. Pero al final de cuentas, lo que les dijo es que no se preocupen, que voy a morir feliz porque es lo que amo", comentó Saúl Álvarez.

Canelo Álvarez tiene 4 hijos, una esposa con quien se casó apenas hace unos meses que siempre van a verlo en sus peleas y espera que en esta ante Caleb Plant no sea la última y por muchos años más pues tambien dejó claro que a sus 31 años aún no tiene en la mente el retiro, asegura que el boxeo aún tiene mucho que darle como él, pero estará para dar el 100% de lo contrario es cuando dirá adiós.

Canelo Álvarez y Fernanda Gómez han creado una familia hace unos meses con su matrimonio | Foto: Instagram Canelo Álvarez

"Amo el boxeo, amo lo que hago. Yo soy una persona que si voy a hacer algo lo voy a hacer al 100%. Si no, mejor no lo hago", sentenció el mexicano que se está preparando con todo para su pelea del próximo 6 de noviembre ante el estadounidense Caleb Plant.

El púgil mexicano estuvo esperando esta pelea por mucho tiempo, quiere la unificación de los títulos supermedianos de la CMB, AMB, FIB y OMB. Solo lo logrará si vence a Plant para reunir los 4 cinturones y reafirmar su puesto como el mejor libra por libra del mundo.