Canelo Álvarez asegura que críticas de Saunders son excusas antes de tiempo

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se encuentra enfocado preparándose para subir al ring este 8 de mayo ante Billy Joe Saunders, sin embargo, no le pierde la pista a su rival y le mando un mensaje después de que el británico criticará al tapatío.

Canelo Álvarez respondió a las críticas de Saunders, quien aseguró que su pelea con el mexicano podría estar arreglada, a lo que el jalisciense dijo que solo eran excusas antes de tiempo.

“Medios de Inglaterra no pueden venir ya que no los dejan. Lo demás, es hablar, son excusas antes de tiempo, yo a lo mío, me voy a subir el 8 de mayo a ganar y concentrado a lo que yo quiero hacer”, aseguró en entrevista con Fino Boxing.

Canelo dejó en claro que todos los boxeadores siempre quieren pelear con él, sin embargo deberían intentar otros combates entre ellos.

Todos quieren conmigo y nomás buscan la pelea conmigo, que peleen entre ellos, estaría bien también para el público”, finalizó.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, posee los cinturones de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo y el próximo mes de mayo buscará el cetro de la Organización Mundial ante Bylly Joe Saunders.

El mexicano viene de vencer al tuco Avni Yildirim por la vía del nocaut el pasado 27 de febrero de este 2021 para retener el título de Peso Súper Mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Tras el combate Canelo Álvarez, quedó con un récord de 55 victorias, 37 por la vía rápida, con una derrota y dos empates.