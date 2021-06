¿Canelo Álvarez el mejor del mundo? Óscar de la Hoya se ríe por palabras de JC Chávez

La polémica continúa entre Óscar de la Hoya y Saúl "El Canelo" Álvarez. En esta ocasión El exboxeador mexicoamericano desestimó con tono irónico y entre risas el reconocimiento público que hizo Julio César Chávez González al tapatío.

El nacido en Montebello, California, Estados Unidos, dijo para el canal de YouTube Fino Boxing que conoce al histórico peleador sinaloense y "sabe que no quiso decir eso", en referencia a que el pelirrojo es el "mejor peleador mexicano de la actualidad y posiblemente de la historia".

"Conozco a Julio César Chávez, es mi compadre. No me lo creo. Conozco a Chávez y honestamente, sé que no quiso decir eso", dijo el "Golden Boy", en tono de burla.

En días pasados Debate te informó oportunamente que de la Hoya afirmó conocer "cuánto cobra" Canelo Álvarez y por lo tanto, cuánto debe pagarle para que en el futuro se pueda concretar una pelea entre ellos.

Sin embargo, el exboxeador afirmó que antes desea pelear contra el pugilista más bueno del mundo, Floyd Mayweather Jr, en lo que muchos consideraron otro golpe con guante blanco al nacido en Jalisco, reconocido como el mejor libra por libra.

La relación entre el dueño de Golden Boy Promotions, terminó con el multicampeón del mundo después de que este le acusara de que la compañía concretaba peleas sin consultarle.

Además, afirmó en su momento que su exmanager y su equipo se interesaban solo por sus intereses económicos dejando el aspecto deportivo de lado.

