Canelo Álvarez entrará al mundo de las gasolineras con "Canelo Energy" con hasta 100 sucursales en México

México.- Canelo Álvarez ya encontró el negocio que le ayudará a mantenerse tras el retiro del boxeo, se trata de las bienes raíces y es que el boxeador mexicano afirmó que está pensando ya abrir hasta 100 gasolineras en todo México ya que lo gana cada 3 meses le es suficiente para seguir con la inversión pues percibe de 4 a 5 millones de dólares.

En entrevista para el periodista Graham Bensinger reveló sus intención de entrar al mundo del combustible y lo tiene totalmente planeado al punto de saber como se llamará su establecimiento, "Canelo Energy" sería el nombre con el que el mexicano estaría identificando su marca por todo México. Canelo Álvarez abrió reveló sus más grades proyectos en esa entrevista.

"Me gusta mucho las bienes raíces y tengo incluso para retirarme gracias a dios. De todo lo que he investido, cada tres meses recibo entre 4 a 5 millones de dólares. Ahora estoy por abrir entre 90 a 100 gasolineras en México que se llamarán "Canelo Energy", que cuando van a echar gasolina vean que sea del Canelo", dijo el mexicano.

Afirmó que el dinero gana muchas de las veces lo arriesga en la inversión, pero que no lo hace sin fundamentos pues primera investiga cómo está la situación y si le va a generar algún ingreso considerable para hacer más de ese tipo. Su frase sería "arriesgar para ganar" pero con todo con el cuidado para evitar fraudes o derroche del dinero.

Canelo Álvarez ha sabido mover su dinero para obtener el mejor rendimiento | Foto: Instagram Canelo Álvarez

"No me gusta arriesgar todo el dinero, tienes que ser inteligente y poner solo una parte del dinero en riesgo y saber que ya no cuento con el. Cuando tu arriesgas algo, lo haces para ganar, por eso tiene que ser una cantidad suficiente para ganar pero tampoco soy tonto, porque rápido lo puedes tener pero también así de rápido lo pierdes todo", comentó el Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez en la misma entrevista demostró un poco de la humildad que le ha caracterizado desde que inició en el boxeo, realizó un recorrido en la gran mansión en la que vive en Guadalajara junto a la gran colección de autos que ha logrado reunir a lo largo de los años, pero lo hizo sin afán de presumir pues cree que a las personas les serviría mostrárselos para que ellos se motiven a hacer lo que les gusta y poder cumplir sus sueños.

El mexicano siempre se ha presentado ante sus fans como una persona normal y corriente pero que con el esfuerzo y la dedicación de prácticamente toda su vida ha logrado todo lo que tiene. A eso es lo que quiere llegar el Canelo Álvarez con sus demostraciones en los arriesgados proyectos que lidera, justo como la de las gasolineras.