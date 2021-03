Canelo Álvarez envía mensaje a sus detractores: "Nunca los tengo contentos, así que me vale madre"

Miami.- Han pasado días de su pelea ante Avni Yildirim a quien venció categóricamente pero siguen revelándose momentos que dan de que hablar. Ahora el Canelo Álvarez está en boca de todos al dejar claro que no hay nada en este mundo que le importe menos que las criticas que recibe por sus detractores. Así lo dejó ver en una entrevista al finalizar su pelea.

A través de redes sociales comenzó a circular un nuevo video en donde se ve a Saúl Álvarez en entrevista para DAZN Boxing donde se le pregunta sobre temas relacionados de su siguiente pelea ante Billy Saunders y la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con Gennady Golovkin, pero lo que hizo levantar la voz fueron las preguntas sobre las criticas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Claudia Trejos se lo cuestionó y el mexicano respondió fuerte, "El otro día lo dije, me critican por todo y nunca los tengo contentos. Que porque si gano rápido, que porque me voy a decisión, que si peleo con este o con el otro. La verdad que a mi me vale madre", comentó el Canelo.

Leer más: Consejo Mundial de Boxeo se plantea cambio de reglas tras pelea de Canelo Álvarez vs Yildirim

Me vale madre lo que piense la critica - Billy Joe Saunders y GGG son algunos de los temas que tocamos con @Canelo tras su victoria en @DAZNBoxing // @ClaudiaTrejos @jessievargas_ #Canelo #CaneloYildirim pic.twitter.com/XnCXdNGY6c — Ricardo Celis (@CelisDeportes) March 1, 2021

Tras esas declaraciones deja claro que las múltiples palabras que ha recibido por ciertos periodistas que han intentado despreciar el logro del mexicano no tienen ya sentido para él, tal es el caso de David Faitelson que durante toda la semana que se preparó la palea habló y se dijo en contra de la pelea del mexicano por no representar nada de exigencia.

Al punto de que al finalizar la pelea llamó que fue un "fraude" desatando muchos opiniones divididas acerca del tema en donde muchos compartieron su punto de vista mientras que otros lo rechazaron ya que no es culpa del mexicano de elegir a esos rivales.

Canelo Álvarez a pesar de ser uno de los boxeadores mexicanos más ganadores en los últimos años, y ha demostrado su profesionalismo y su gran pegada no ha podido ganarse a todo el publico mexicano, siguen las criticas a su trabajo aun cuando él se ha visto en problemas sobre el ring que han sido pocas. Álvarez no pierde una pelea desde el 2013 cuando se enfrentó a Floyd Mayweather.

Leer más: Boxeo: "Canelo" Álvarez molesto retira del cuadrilátero a par de aficionados (Video)

Muchos de sus críticos esperan una tercera pelea contra el kazajo, Gennady Golovkin para ahora si definir su verdadero nivel, eso es algo de las cosas que no se han podido conseguir ya que el azteca no quiere esa pelea pues ya lo hizo en dos ocasiones, empató una y ganó la otra y eso es suficiente para él. Ahora su siguiente rival es el británico, Billy Joe Saunders con quien peleará por el título de la OMB el próximo 8 de mayo.

Para ese combate el mexicano si advirtió que le costará pues el perfil zurdo de Saunders es algo a lo que tiene que acostumbrarse para no ser sorprendido. Con esta palea Álvarez quiere ganar su tercer título en supermedianos para comenzar la unificación de sus cetros de la AMB y CMB.