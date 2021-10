Canelo Álvarez festeja sus primeros 16 años como boxeador profesional con esta inédita foto

México.- Un día como hoy pero de hace 16 años Saúl "Canelo" Álvarez subía por primera vez a un ring para iniciar una de las carreras deportivas más fructíferas del deporte mexicano en mucho tiempo. El púgil tapatío celebra sus primeras 59 peleas en donde solo ha perdido una pelea en el ya lejano 2013 ante Floyd Mayweather.

A través de su cuenta de Instagram Canelo Álvarez compartió un emotivo mensaje y una foto pocas veces vista en donde se mostraba como apenas un jovencito celebrando su primera pelea profesional ganada y donde ya lo acompañaba Eddy Reynoso, su amigo y entrenador de muchos años y con quien ha crecido a pasos agigantados.

"Desde ese día me he subido 59 veces al ring, cada vez lo hago con la misma pasión y entrega. Este próximo 06 de noviembre no será la excepción", fueron las palabras del mexicano que está buscando coronar su aniversario número 16 con una victoria en su pelea 60 como profesional. En la actualidad Canelo Álvarez presuma un récord de 56 ganadas, 1 derrota y 2 empates.

Así se veía Canelo Álvarez en su primera pelea como profesional | Foto: Instagram Canelo Álvarez

Entre ese cúmulo de peleas, Canelo Álvarez ha tenido grandes combates que por lo general terminaron en victoria agrandando más prolija carrera en el boxeo. Entre los nombres más destacados en sus 16 años de boxeados estuvo Matthew Hatton con quien ganó su primer título Superwélter en 2011. Shane Mosley, el combate que siempre recordará ante Floyd Mayweather en 2013 que es la única pelea que ha perdido el mexicano en todo ese tiempo.

Se enfrentó a históricos ya en su parte final como Miguel Ángel Cotto, en donde el mexicano derrotó al puertorriqueño para hacerse de un título mundial mediano. Tambien ha vivido combates épicos con la doble cartelera ante Gennady Golovkin en donde logró una victoria y un empate, aún se busca la tercera pelea pero no ha llegado.

Ya en la actualidad todos los boxeadores que han intentado hacerle frente han termido donde mismo, la lona, casos como Sergey Kovalev, Daniel Jacobs, Callum Smith, Avni Yildirim y el más reciente Billy Joe Saunders siendo esa su pelea número 59 pero ahora Canelo busca hacer más especial para su combate 60 con una posible victoria ante Caleb Plant y poder unificar los títulos Supermedianos del CMB, OMB, AMB y FIB.

En paralelo con el boxeo y su gran carrera en el deporte tambien en estos 16 años se ha convertido en el deportista mexicano con más dinero en sus cuentas, con millones y millones de dólares, producto de sus peleas y de sus inversiones. Es un apasionado por los choches, relojes, tenis y por los caballos, además de amar a su familia, al día de hoy 16 años más tarde desde su inicio ha logrado todo lo que hubiera imaginado.

Saúl "Canelo" Álvarez en la actualidad por la gran mayoría es considerado uno de los mejores deportistas de México, además de mediático. Es un referente en los negocios y apunta a ser un personaje aún más reconocido una vez se retire del deporte algo que por ahora no está en su cabeza.